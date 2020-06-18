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AMD Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100 появились в России по цене от 8620 рублей

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Во второй половине апреля текущего года калифорнийская компания AMD официально представила настольные процессоры Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100. Первый чип оценили в 120 долларов или 8400 рублей. А стоимость второго составила 100 долларов или 7000 рублей. Спустя почти два месяца с момента премьеры обе модели добрались до российского рынка.

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Согласно информации ценового агрегатора «Яндекс.Маркет», стоимость Ryzen 3 3300X стартует с отметки 8620 рублей (125 долларов). Заметим, что речь идёт об OEM-версии настольного процессора. Коробочный вариант CPU обойдётся почти в 10 000 рублей (145 долларов).

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Напомним, что Ryzen 3 3300X представляет собой 4-ядерное решение с поддержкой технологии многопоточности. Процессор обзавёлся разблокированным множителем, а пиковая частота в режиме максимальной однопоточной нагрузки составляет 4,3 ГГц. Номинальная частота ядер – 3,8 ГГц.

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Изделие изготовлено по нормам 7-нанометровой технологии. Процессор поддерживает PCI Express 4.0 и ориентирован на использование в сокете AM4. Чип имеет от 256 КБ до 16 МБ кэш-памяти, поддерживает работу с оперативной памятью DDR-3200, а величина отвода тепловой мощности составляет 65 Вт. AMD Ryzen 3 3300X не имеет встроенного графического ядра. Процессор обзавёлся охладителем Wraith Stealth.

В свою очередь AMD Ryzen 3 3100 пока что доступен только в одном магазине, если верить площадке «Яндекс.Маркет». Его стоимость составляет приблизительно 9700 рублей (140 долларов).

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R3 3100 не сильно отличается от старшей модели. Это тоже 7-нанометровый настольный процессор без интегрированной графики, который получил четыре ядра и поддержку многопоточности. Тепловыделение – 65 Вт. Номинальная частота составляет 3,6 ГГц, а в режиме Boost она повышается на 300 МГц.

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Twisted Evil
12:31
Х.. кликбейтная. Появился в двух ноунейм лабазах. В одном - «предзаказ», во втором не понятно по наличию на сайте, но скорее всего тоже.
AMD Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100 появились в России по цене от 8620 рублей
dimkahon
12:30
Вот лично видел квиток, 1500 евро только за воду и свет, а еще вывоз мусора, содержание дома, налог государственный, налог церковный, медстраховка.
Крупный ритейлер снизил цену на PlayStation 4 до 95 евро – толпу собравшихся геймеров пришлось разгонять слезоточивым газом
Юра Репченко
12:29
Так же как и 3600 в сравнении с 2700x ИМХО. 1й много где лучше, но найдётся спрос и на 2й.
AMD Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100 появились в России по цене от 8620 рублей
dimkahon
12:29
Нижеотписавшимся: я вам не байки от Малышевой рассказываю, а историю жизни реального человека, переехавшего за бугор. Тоже думавшего "о, там на пособие можно прожить". А тут коменты понеслись в духе в...
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Inqizitor
12:29
Полностью согласен (обмазываюсь гуталином).
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qot
12:28
если тебе 4/8 хватит для личных нужд, то тогда 3300х
AMD Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100 появились в России по цене от 8620 рублей
Sergo Sergio
12:28
ЭТО - "обзор"??????????????
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Юра Репченко
12:28
Если мерить мерками процов за 30к то да. +-3к. Что уж там. Но если отнять от цены 3300x те же 3к то всё что можно купить это Атлон Голд.
AMD Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100 появились в России по цене от 8620 рублей
Haustmyrkr
12:28
Купил 1080 от MSI за 16к. ИМХО это и есть выгодная покупка.
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Pekalord
12:27
Вся суть пука-бояр
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