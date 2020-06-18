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Во второй половине апреля текущего года калифорнийская компания AMD официально представила настольные процессоры Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100. Первый чип оценили в 120 долларов или 8400 рублей. А стоимость второго составила 100 долларов или 7000 рублей. Спустя почти два месяца с момента премьеры обе модели добрались до российского рынка.

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Согласно информации ценового агрегатора «Яндекс.Маркет», стоимость Ryzen 3 3300X стартует с отметки 8620 рублей (125 долларов). Заметим, что речь идёт об OEM-версии настольного процессора. Коробочный вариант CPU обойдётся почти в 10 000 рублей (145 долларов).

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Напомним, что Ryzen 3 3300X представляет собой 4-ядерное решение с поддержкой технологии многопоточности. Процессор обзавёлся разблокированным множителем, а пиковая частота в режиме максимальной однопоточной нагрузки составляет 4,3 ГГц. Номинальная частота ядер – 3,8 ГГц.

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Изделие изготовлено по нормам 7-нанометровой технологии. Процессор поддерживает PCI Express 4.0 и ориентирован на использование в сокете AM4. Чип имеет от 256 КБ до 16 МБ кэш-памяти, поддерживает работу с оперативной памятью DDR-3200, а величина отвода тепловой мощности составляет 65 Вт. AMD Ryzen 3 3300X не имеет встроенного графического ядра. Процессор обзавёлся охладителем Wraith Stealth.

В свою очередь AMD Ryzen 3 3100 пока что доступен только в одном магазине, если верить площадке «Яндекс.Маркет». Его стоимость составляет приблизительно 9700 рублей (140 долларов).

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R3 3100 не сильно отличается от старшей модели. Это тоже 7-нанометровый настольный процессор без интегрированной графики, который получил четыре ядра и поддержку многопоточности. Тепловыделение – 65 Вт. Номинальная частота составляет 3,6 ГГц, а в режиме Boost она повышается на 300 МГц.