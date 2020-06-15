Новая сборка MIUI 12 вышла ещё для 24 смартфонов Xiaomi
Сегодня мы писали о том, что компания Xiaomi выпустила бета-версию программного обеспечения MIUI 12 более чем для дюжины умных телефонов. Прошивка китайская, поэтому не имеет сервисов Google, а из языков доступны только китайский и английский.
Теперь стало известно, что эта же версия оболочки (от 15 июня 2020 года) стала доступна ещё для 24 смартфонов пекинского производителя. Их список и ссылки на скачивание архива – в таблице в конце материала.
рекламаОтметим, что подавляющее большинство смартфонов было анонсировано в 2019 году. В 2020 году появились только Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi 10 Youth Edition и POCO X2. Правда, последний является копией Redmi K30 4G, а эта модель тоже была выпущена в 2019 году.
Для всех 24 смартфонов китайская бета-версия MIUI 12 2020.6.15 построена на базе операционной системы Android 10. Напомним, что флагман Xiaomi Mi 10 стал первым устройством производителя, которое получило дебютную публичную бета-версию Android 11.
|
Скачать MIUI 12 Beta 2020.6.15
|
#
|
Смартфон
|
Год анонса
|
Скачать прошивку
|
1
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
2
|
Redmi K20
|
2019
|
3
|
Redmi K20 Pro
|
2019
|
4
|
Redmi K30 4G
|
2019
|
5
|
Redmi K30 5G
|
2019
|
6
|
Redmi Note 7
|
2019
|
7
|
Redmi Note 7S
|
2019
|
8
|
Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
9
|
POCO X2
|
2020
|
10
|
Xiaomi Mi 9
|
2019
|
11
|
Xiaomi Mi 10 Pro
|
2020
|
12
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
2019
|
13
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
14
|
Xiaomi Mi CC9e
|
2019
|
15
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
2019
|
16
|
Xiaomi Mi CC9
|
2019
|
17
|
Xiaomi Mi 9T
|
2019
|
18
|
Xiaomi Mi Note 10
|
2019
|
19
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
2019
|
20
|
Xiaomi Mi 10
|
2020
|
21
|
Xiaomi Mi 10 Lite
|
2020
|
22
|
Xiaomi Mi 10 Youth
|
2020
|
23
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
2019
|
24
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
2019
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