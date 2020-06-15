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Сегодня мы писали о том, что компания Xiaomi выпустила бета-версию программного обеспечения MIUI 12 более чем для дюжины умных телефонов. Прошивка китайская, поэтому не имеет сервисов Google, а из языков доступны только китайский и английский.

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Теперь стало известно, что эта же версия оболочки (от 15 июня 2020 года) стала доступна ещё для 24 смартфонов пекинского производителя. Их список и ссылки на скачивание архива – в таблице в конце материала.

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Отметим, что подавляющее большинство смартфонов было анонсировано в 2019 году. В 2020 году появились только Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi 10 Youth Edition и POCO X2. Правда, последний является копией Redmi K30 4G, а эта модель тоже была выпущена в 2019 году.

Для всех 24 смартфонов китайская бета-версия MIUI 12 2020.6.15 построена на базе операционной системы Android 10. Напомним, что флагман Xiaomi Mi 10 стал первым устройством производителя, которое получило дебютную публичную бета-версию Android 11.