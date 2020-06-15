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Недавно мы писали о том, что компания Xiaomi официально анонсировала скорый выход операционной системы Android 11 для своих флагманских смартфонов семейства Mi 10 и модели POCO F2 Pro. Если быть точнее, то речь идёт о первой публичной версии ОС, которая стала доступна 10 июня для смартфонов Google Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4 и их увеличенных модификаций (XL). Сегодня Xiaomi Mi 10 получил Android 11 Beta 1.

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Установка обновления выполняется через персональный компьютер в Mi Flash в режиме Fastboot. Помимо самого приложения Mi Flash рекомендуется также иметь ADB. Важно помнить, что после установки апдейта все данные со смартфона будут удалены.

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Поскольку речь идёт о первой бета-версии операционной системы, то не стоит надеяться на нормальное функционирование всех возможностей смартфона. Например, в OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro с Android 11 Beta 1 много чего не работает. Со списком проблем вы можете ознакомиться здесь . О багах в Xiaomi Mi 10 пока что не сообщается. Но связано это скорее не с их отсутствие, а с тем, что программное обеспечение появилось несколько часов назад.

Напомним, что новая версия «зелёного робота» от Google приносит массу интересных фишек, хотя часть и них уже есть в оболочках других компаний давным-давно. Например, запись звука или захват экрана. В Android 11 впервые это будет реализовано на системном уровне. Также отметим пузырчатые чаты в стиле Facebook, возможность использовать ADB через Wi-Fi, просматривать закрытые уведомления в истории. С остальными нововведениями вы можете ознакомиться в отдельном материале.

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Для загрузки файла прошивки в формате .tgz нажмите здесь или здесь . Инструкцию по обновлению Xiaomi Mi 10 вручную вы можете прочитать по этой ссылке.

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Напомним, что флагман был анонсирован в феврале нынешнего года в Китае, а в середине весны начал продаваться в Европе по цене 799 евро и 899 евро в зависимости от комплектации. В России в конце мая была представлена топовая модификация с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Её оценили в 69 990 рублей.

Из коробки Xiaomi Mi 10 получил операционную систему Android 10 и оболочку MIUI 11. Сейчас китайские версии флагмана уже обзавелись стабильной версией фирменной прошивки MIUI 12.