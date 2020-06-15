14 старых смартфонов Xiaomi получили новую версию MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила новую версию MIUI 12 Beta. Программное обеспечение вышло более чем для дюжины смартфонов производителя из Поднебесной, которые были анонсированы в 2017 и 2018 годах. Бета-версия стала доступна для установки сегодня, 15 июня, и имеет номер MIUI 12 2020.6.15.
В этой заметке вас ждут ссылки на скачивание zip-архива для всех смартфонов. Компания напоминает о возможных рисках потери данных и превращения умного телефона в «кирпич» после установки апдейта. В связи с этим всех манипуляции проводятся на страх и риск пользователей, а перед обновлением программного обеспечения рекомендуется позаботиться о копировании данных в облако или на внешний накопитель.
рекламаПоскольку речь идёт закрытой китайской бета-версии софта, то не стоит рассчитывать получить Google-сервисы и русский язык. Для установки апдейта следует воспользоваться TWRP. Напомним, что подобные версии глобальной MIUI 12 компания не выпускает.
Для большинства смартфонов апдейт построен на базе операционной системы Android 10. Исключения – Xiaomi Mi 6, Mi MIX 2, Mi Note 3, Mi 6X, Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro. Первая тройка моделей была анонсирована в 2017 года, а второе трио появилось два года назад.
|
Скачать MIUI 12 2020.6.15
|
#
|
Устройство
|
Android
|
Год выпуска
|
Скачать прошивку
|
1
|
Xiaomi Mi MIX 2
|
v9.0
|
2018
|
2
|
Xiaomi Mi 8
|
v10
|
2018
|
3
|
Xiaomi Mi 8 Pro
|
v10
|
2018
|
4
|
Xiaomi Mi Note 3
|
v9.0
|
2017
|
5
|
Xiaomi Mi Max 3
|
v10
|
2018
|
6
|
Xiaomi Mi MIX 3
|
v10
|
2018
|
7
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
v10
|
2018
|
8
|
Xiaomi Mi MIX 2S
|
v10
|
2018
|
9
|
Xiaomi Mi 6
|
v9.0
|
2017
|
10
|
Xiaomi Mi 8 SE
|
v10
|
2018
|
11
|
Xiaomi Mi 8 EE
|
v10
|
2018
|
12
|
Xiaomi Mi 6X
|
v9.0
|
2018
|
13
|
Redmi Note 5
|
v9.0
|
2018
|
14
|
Redmi Note 5 Pro
|
v9.0
|
2018
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