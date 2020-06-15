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Компания Xiaomi выпустила новую версию MIUI 12 Beta. Программное обеспечение вышло более чем для дюжины смартфонов производителя из Поднебесной, которые были анонсированы в 2017 и 2018 годах. Бета-версия стала доступна для установки сегодня, 15 июня, и имеет номер MIUI 12 2020.6.15.

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В этой заметке вас ждут ссылки на скачивание zip-архива для всех смартфонов. Компания напоминает о возможных рисках потери данных и превращения умного телефона в «кирпич» после установки апдейта. В связи с этим всех манипуляции проводятся на страх и риск пользователей, а перед обновлением программного обеспечения рекомендуется позаботиться о копировании данных в облако или на внешний накопитель.

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Поскольку речь идёт закрытой китайской бета-версии софта, то не стоит рассчитывать получить Google-сервисы и русский язык. Для установки апдейта следует воспользоваться TWRP. Напомним, что подобные версии глобальной MIUI 12 компания не выпускает.

Для большинства смартфонов апдейт построен на базе операционной системы Android 10. Исключения – Xiaomi Mi 6, Mi MIX 2, Mi Note 3, Mi 6X, Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro. Первая тройка моделей была анонсирована в 2017 года, а второе трио появилось два года назад.