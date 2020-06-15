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Компания Xiaomi в середине мая начала продавать анонсированный в марте смартфоне Mi 10 Lite. Новинка стала самым доступных решением производителя в Европе с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Модели среднего уровня в этом году прибавили в цене, что не очень хорошо было встречено покупатели. Также свой отпечаток наложила пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

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Xiaomi Mi 10 Lite постоянно дешевел с самого старта продаж. Но на распродаже 618 цена смартфона опустилась до рекордно низкого уровня, впервые за всё время пробив отметку 300 долларов. Причём от неё стоимость ушла довольно существенно.

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Если изначально купить смартфон можно было за 400/450 долларов в зависимости от комплектации в переводе с евро, то сейчас версия с 64 ГБ встроенной памяти обойдётся в 250 долларов, а модификация с накопителем на 128 ГБ стоит 265 долларов. Таким образом, начальная конфигурация подешевела на 150 долларов, а топовая – сразу на 185 долларов.

Отметим, что купить Xiaomi Mi 10 Lite по такой цене можно на AliExpress здесь и здесь. Чтобы снизить стоимость, но нужно конвертировать валюту в российские рубли и ввести промо-код ZHARA1800. Им могут воспользоваться покупатели из России и СНГ.

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Смартфон оснащён 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 765G. Вне зависимости от объёма встроенного накопителя под капотом установлено 6 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор имеет ёмкостью 4160 мАч и поддерживает 20-ваттную проводную зарядку.

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В Xiaomi Mi 10 Lite установлена основная камера от Redmi Note 8 стоимостью 150 долларов. Она имеет разрешение 48 Мп + 2Мп + 2 Мп + 8 Мп. Видео можно записывать в 4K Ultra HD при 30 к/сек. Замедленная съёмка в формате HD может вестись с кадровой частотой 960 FPS. Фронталка получила сенсор на 16 Мп.

Дисплей в смартфоне имеет размер 6,57 дюйма по диагонали и поддерживает HDR10+. Под Super AMOLED матрицей расположилась камера для сканирования отпечатков пальцев. Новинка обзавелась чипом NFC, поддерживает бесконтактную оплату и работает под управлением операционной системы Android 10. Сейчас модель находится в ожидании MIUI 12, хотя в продаже появилась с оболочкой MIUI 11.