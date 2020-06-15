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Realme открыла магазин в русском Tmall на AliExpress – скидки до 6000 рублей с промо-кодами и купонами

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Китайский бренд Realme, созданный в 2018 году компанией OPPO для реализации смартфонов в Индии, относительно недавно вышел на российский рынок. Сейчас компания решила открыть фирменный магазин в русском Tmall на AliExpress.

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Начиная с сегодняшнего дня и до 22 июня все желающие смогут купить смартфоны и наушники со скидкой до 6000 рублей. Открытие магазина приурочено к распродаже 618. Со всеми предложениями можете ознакомиться на главной странице акции, а мы рассмотрим только наиболее интересные.

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Начнём с бюджетной модели Realme 6i. Она доступна в модификации со 128 ГБ встроенной памяти. Промо-код ODUVAN1500 и купон магазина в паре снижают стоимость смартфона до 13 000 рублей.

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В мартовской новинке есть мобильный процессор Helio G80, выполненный по 12-нанометровой технологии. Он работает вместе с 4 ГБ оперативной памяти. Основная камера представлена сенсорами на 48 Мп, 2 Мп, 2 Мп и 8 Мп. Последний модуль включает широкоугольную оптику.

Realme 6i – это самый скромный представитель нового поколения. В нём используется HD+ панель диагональю 6,5 дюйма на базе матрицы IPS. Частота обновления изображения составляет стандартные 60 Гц. Также отметим 16-мегапиксельную фронтальную камеру, разъём для наушников и аккумуляторную батарею на 500 мАч с 18-ваттной зарядкой.

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Вторая модель – Realme 6. Внешне это идентичный гаджет, но он имеет более продвинутое аппаратное обеспечение. В частности, дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц, разрешение повышено до Full HD+, а в главном модуле основной камеры используется сенсор на 64 Мп.

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Сердцем смартфона стал мобильный чипсет Helio G90T компании MediaTek. Это один из самых мощных процессоров среднего уровня. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4300 мАч. На борту устройства есть чип NFC.

Realme 6 с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ доступен примерно за 15 000 рублей. Такую цену дают промо-код ODUVAN2000 и купон продавца. Стоимость модификации с 8 ГБ оперативной памяти составляет менее 17 000 рублей с тем же промо-кодом.

Третий смартфон – версия Pro. Она тоже получила 90-Гц дисплей, но диагональ выросла до 6,6 дюйма. На борту присутствует 8-нанометровая система-на-чипе Snapdragon 720G в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор имеет ёмкость 4300 мАч.

Realme 6 Pro получил продвинутые камеры. Разрешение фронтальной составляет 16 Мп + 8 Мп, а главной – 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Обе обзавелись широкоугольным модулем (8 Мп). На тыльной стороне есть 12-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным зумом.

Смартфон несёт на борту 128 ГБ встроенной памяти. Цена с промо-кодом ODUVAN2000 и купоном от магазина составляет чуть более 18 7410 рублей.

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