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Китайский технологический гигант Xiaomi сегодня, 11 июня, анонсирует несколько ноутбуков и спортивный браслет Mi Band 5. Но компания почём зря время не теряет, и пока многие ждут презентации, она выпустила глобальную версию MIUI 12 для четырёх смартфонов. Все они выпускаются под брендом Redmi и были анонсированы в прошлом году.

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Речь идёт о Redmi Note 8 Pro и семействе Redmi Note 7. Оно включает три смартфона: стандартное издание, а также Redmi Note 7S и Redmi Note 7 Pro. Пока что для всех четырёх устройств доступна только бета-версия программного обеспечения.

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Отметим, что Redmi Note 7 Pro, если мы говорим о глобальном рынке, продаётся официально только в Индии. Он имеет 11-нанометровый процесс Snapdragon 665 в паре с 4/6 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 64/128 ГБ и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Смартфон оборудован 6,3-дюймовой ЖК-панелью формата FHD+ с каплевидным вырезом под 13-Мп фронталку. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 5 Мп.

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Redmi Note 7S – тоже эксклюзив для индийского рынка. От версии Pro модель не сильно отличается. Единственное, что следует отметить – наличие 14-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 660 и версии 3/32 ГБ, а также отсутствие модификаций с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.

Redmi Note 7 – это копия предыдущего смартфона, которая продаётся во всех странах, включая Россию, где официальная цена в зависимости от комплектации составляет от 9990 рублей до 14 990 рублей на момент написания заметки. В некоторых регионах разрешение основной камеры снижено с 48 Мп + 5 Мп до 12 Мп + 2 Мп.

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Наконец, Redmi Note 8 Pro – первый представитель серии с чипом NFC и одновременно самый продаваемый смартфон семейства восьмого поколения. Он оборудован АКБ на 4700 мАч, процессором Helio G90 и 20-Мп фронталкой. Кроме того, это первый в мире телефон с 64-мегапиксельной основной камерой.