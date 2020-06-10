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За последние несколько месяцев многие партнёры американской компании AMD представили свои версии видеокарты Radeon RX 5600 XT. Некоторые из них получились весьма удачными, а некоторые – наоборот. Издание TechSpot решило назвать самые лучшие модели ускорителя наряду с модификациями, которых стоит избегать.

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Итак, самой удачной видеокартой по соотношению цены и качества была признана Sapphire Pulse RX 5600 XT. Её стоимость составляет примерно 280 долларов. Наилучшую производительность может обеспечить, по мнению Tech Spot, модель MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X. Однако, здесь в игру вступает цена в 330 долларов, что делает видеокарту в исполнении MSI не лучшим выбором, поскольку за эти деньги уже можно купить ускоритель Radeon RX 5700.

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Наиболее оптимальным среди компактных адаптеров назвали PowerColor Red Dragon Radeon RX 5600 XT. Стоимость составляет 290 долларов. Tech Spot также приводит в пример альтернативный выбор от той же самой компании – Radeon RX 5600 XT ITX.

Что касается худших вариантов видеокарты, здесь в первую очередь отмечаются три модели: XFX THICC II Pro, MSI Mech и Gigabyte WindForce. Первая страдает от высоких температур, а две другие греются и очень громко работают. Также издание рекомендует по мере возможности избегать ASRock Challenger D. Правда, последний ускоритель не был протестирован экспертами.