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Компания Xiaomi несколько недель назад представила смартфон Mi Note 10 Lite. Это единственная на рынке модель не из флагманского сегмента, которая может предложить пользователям изогнутый дисплей. В середине мая новинка начала продаваться за пределами Китая, где её цена в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составила 430 долларов.

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Уже через пару дней после старта продаж стоимость смартфона в топовой модификации упала на 100 долларов, составив 330 долларов. Сегодня Xiaomi Mi Note 10 Lite подешевел до рекордно низкого уровня за всё время с момента поступления на рынок. Как стало известно, в магазине DHgate с промо-кодом F54915F6, который даёт скидку в размере 30 долларов, модификацию 6/128 ГБ можно приобрести лишь за 290 долларов.

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Отметим, что так сильно Mi Note 10 Lite ещё не дешевел. До этого минимальной была стоимость 310 долларов, причём за базовую конфигурацию, которая предполагает в два раза меньше встроенной памяти и 6 ГБ ОЗУ. С чем связано столь резкое падение цены, неизвестно. Возможно, на это повлияла презентация Redmi 10X Pro на Dimensity 820 5G.

Как бы там ни было, Xiaomi Mi Note 10 Lite оснащён процессором Snapdragon 765G и поддерживает сети 5G. Ёмкость аккумулятора составляет 5260 мАч. Уже упомянутый изогнутый дисплей имеет разрешение Full HD+ и диагональ 6,47 дюйма. В его основе лежит активная матрица на органических светодиодах с поддержкой HDR10.

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Основная камера представлена квартетом модулей: на 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Фронталка имеет разрешение 16 Мп. Из прочего отметим NFC, Android 10 в составе прошивки MIUI 11, обещанное быстрое обновление до MIUI 12, разъём для наушников и поддержку 30-ваттной быстрой зарядки.