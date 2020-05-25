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Компания Huawei в России снизила официальную стоимость модели nova 5T на 7000 рублей. Более того, выгода для пользователей составляет 10 000 рублей, поскольку в подарок к смартфону предлагаются фирменные Bluetooth-наушники, которые оцениваются в 2990 рублей.

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Рекомендованная стоимость Huawei nova 5T в модификации с 6 ГБ оперативной памяти составляет 27 990 рублей. В рамках действия специального предложения смартфон можно приобрести за 20 990 рублей. Скидка действует после добавления товара в корзину на официальном сайте китайской компании.

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Модель оснащена флагманским мобильным процессором Kirin 980, выполненным по технологии 7-нм. Ёмкость аккумулятора составляет 3750 мАч. Дисплей IPS имеет диагональ 6,26 дюйма, а сканер отпечатков пальцев установлен на правой грани.

Задник смартфона изготовлен из стекла и содержит основную камеру с разрешением 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп + 16 Мп. Последний модуль имеет широкоугольный объектив. Фронталка в смартфоне оказалась 32-мегапиксельной. На борту nova 5T есть чип NFC, разъём для наушников, Wi-Fi и Bluetooth 5. Смартфон работает на ОС Android 10 с оболочкой EMUI 10 и сервисами Google.

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