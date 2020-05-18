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OnePlus 8 Pro упал в цене на 140 долларов

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В середине прошлого месяца компания OnePlus официально представила смартфоны нового поколения. Как и годом ранее, главным флагманом производителя стала модель Pro. Рекомендованная цена OnePlus 8 Pro в комплектациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ в Старом Свете составила 899 евро (970 долларов) и 999 евро (1080 долларов) соответственно. Спустя месяц после анонса новинки уже можно приобрести на 140 долларов дешевле.

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В российском отделении магазина JD стоимость OnePlus 8 Pro в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 128 ГБ составляет 830 долларов. Версия с 12 ГБ ОЗУ и флэш-модулем удвоенной вместимости обойдётся в 940 долларов. Доставка смартфона осуществляется из Китая с помощью JD-Express. Отметим, что скидка действует до конца месяца и только при покупке не более пяти устройств.

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Важно подчеркнуть, что в OnePlus 8 Pro есть проблема с дисплеем. Брак был официально подтверждён китайским производителем. Какой процент смартфонов имеет проблему, не уточняется. Напомним, что флагман нового поколения оснащён экраном Fluid AMOLED с разрешением 3K UHD, диагональ которого составляет 6,78 дюйма. Модель получила поддержку HDR10+, а частота обновления равна 120 Гц.

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В основе смартфона лежит 7-нанометровая система-на-чипе Snapdragon 865. Ёмкость встроенной батареи составила 4150 мАч. Флагман обзавёлся проводной и беспроводной зарядкой. Мощность составляет 30 Вт. Основная камера содержит два 48-Мп датчика и 8-мегапиксельный телефотомодуль с 3-кратным зумом без потери в качестве. Разрешение камеры для любителей делать селфи составляет 16 Мп.

На борту OnePlus 8 Pro также нашлось место для Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC и модема 5G.  Программной основой выступила ОС Android 10 с оболочкой OxygenOS. Сразу после старта продаж компания выпустила апдейт ПО, решив часть программных проблем с дисплеем.

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В завершение добавим, что в российских традиционных магазинах уже тоже можно купить смартфон, но стоит он заметно дешевле. Согласно «Яндекс.Маркет», стоимость версии 8/128 ГБ стартует почти с 68 000 рублей (930 долларов), а модификация 12/256 ГБ обойдётся минимум в 80 000 рублей (1100 долларов).

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