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Компания Samsung о снижении цен на телевизоры RU7200 Series 7 в России. Серия включает пять моделей, оснащённых панелями с разрешением 4K UHD. Диагональ составляет 43”, 50”, 55”, 65” и 75”. Самый большой телевизор подешевел на 40 000 рублей.

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Производитель относит к трём ключевым преимуществам наличие мощного процессора, который обеспечивает поддержку 4K UHD, технологию HDR и смарт хаб с универсальным пультом дистанционного управления One Remote.

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43-дюймовая модель подешевела на 4000 рублей. По акции её стоимость составляет 30 9990 рублей. Телевизор диагональю 55-дюймов можно приобрести на 7000 дешевле – за 43 990 рублей. При покупке 65-дюймовой панели вы сможете сэкономить 31 000 рублей. Данная модель обойдётся по акции в 49 990 рублей. Наконец, как отмечалось в начале заметки, стоимость 75-дюймового телевизора снизилась на 40 000 рублей и составила 109 990 рублей. Отметим, что на 50-дюймовую панель скидка не распространяется.

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