75-дюймовый 4K-телевизор Samsung Smart TV подешевел на 40 000 рублей
Компания Samsung о снижении цен на телевизоры RU7200 Series 7 в России. Серия включает пять моделей, оснащённых панелями с разрешением 4K UHD. Диагональ составляет 43”, 50”, 55”, 65” и 75”. Самый большой телевизор подешевел на 40 000 рублей.
реклама
Производитель относит к трём ключевым преимуществам наличие мощного процессора, который обеспечивает поддержку 4K UHD, технологию HDR и смарт хаб с универсальным пультом дистанционного управления One Remote.
реклама43-дюймовая модель подешевела на 4000 рублей. По акции её стоимость составляет 30 9990 рублей. Телевизор диагональю 55-дюймов можно приобрести на 7000 дешевле – за 43 990 рублей. При покупке 65-дюймовой панели вы сможете сэкономить 31 000 рублей. Данная модель обойдётся по акции в 49 990 рублей. Наконец, как отмечалось в начале заметки, стоимость 75-дюймового телевизора снизилась на 40 000 рублей и составила 109 990 рублей. Отметим, что на 50-дюймовую панель скидка не распространяется.
рекламаВ завершение добавим, что компания также объявила о прайс-кате на 43-дюймовый Flat TV Series 5. Это скромная модель, оборудованная панелью Full HD. Её рекомендованная цена составляет 21 990 рублей с учётом скидки в размере 5000 рублей.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила