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Компания Samsung сегодня, 15 мая, анонсировала ещё один автономный смартфон. На этот раз модель с ёмким аккумулятором появилась в рамках серии Galaxy A. Новинка называется Samsung Galaxy A21s.

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Устройство заключено в пластиковый корпус, размеры которого равны 163,6 х 75,3 х 8,9 мм. Весит модель 192 грамма. Спереди расположена панель sAMOLED формата HD+. Диагональ составляет 6,5 дюйма, а пропорции – 20 к 9. Плотность точек – 270 пикселей на дюйм. Напомним, что по заветам Стива Джобса плотность точек должна составлять не менее 300ppi, дабы пользователи не могли разглядеть отдельных пикселей.

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Несмотря на использование активной матрицы на органических светодиодах, сканер отпечатков пальцев оставили на тыльной стороне. Сзади также располагается Quad-камера, которая объединяет 48-мегапиксельный главный сенсор, 8-мегапиксельный широкоугольный модуль и пару 2-мегапиксельных матрица для портретного режима и макросъёмки. Разрешение камеры для селфи, которая обосновалась в отверстии слева в дисплее, составляет 13 Мп.

Новинка работает под управлением мобильного процессора Exynos 850. Это новая однокристальная система с частотой до 2,0 ГГц. Samsung Galaxy A21s несёт на борту до 6 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ постоянной в зависимости от комплектации. Питание смартфону обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с 15-ваттной зарядкой через USB-C. Модель осталась без чипа NFC. В арсенал вошли разъём для наушников, слот для microSD, Bluetooth и Wi-Fi. В качестве прошивки используется One UI на базе операционной системы Android 10.

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В продаже Samsung Galaxy A21s появится лишь в середине следующего месяца. Стоимость смартфона стартует с отметки 199 евро за модификацию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Новинка будет предлагаться покупателям в красном, синем, белом и чёрном цветах.