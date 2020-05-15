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Вслед за Huawei P30 Pro в цене потерял ещё один флагманский смартфон 2019 года. Китайская компания снизила официальную стоимость Huawei Mate 30 Pro в России.

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Флагман был анонсирован в Германии в сентябре прошлого года, но полноценно продаваться начал только в начале нынешнего года. Из-за американских санкций в Huawei Mate 30 Pro нет сервисов Google и магазина программного обеспечения Google Play. При этом сразу на сайте компания опубликовала руководство по установке приложений на смартфоны и планшетные компьютеры.

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Рекомендованная цена Huawei Mate 30 Pro составляет 69 999 рублей. За эти деньги покупателям доступна модификация с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. По акции, которая продлится ещё около двух недель, цена смартфона снижена на 15 000 рублей. Таким образом, модель обойдётся в 54 999 рублей. При этом «серый» девайс стоит от 52 990 рублей , согласно данным площадки «Яндекс.Маркет».

Huawei Mate 30 Pro из коробки работает на базе операционной системы Android 10 с оболочкой EMUI 10. Сейчас китайская компания тестирует прошивку EMUI 10.1. В Европе стабильная версия программного обеспечения появится в середине следующего месяца.

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Напомним, что флагман китайского производителя оборудован 7-нанометровым процессором Kirin 990, аккумулятором на 4500 мАч и отличается так называемым «экраном-водопадом». Дисплей имеет диагональ 6,53 дюйма и разрешение 1176 х 2400 пикселей. Основная камера представлена парой модулей на 40 Мп, сенсором ToF и 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим увеличением. Разрешение камеры для селфи составляет 32 Мп.

Из других параметров можно отметить встроенный в экран биометрический сенсор, наличие системы распознавания лиц Face ID, NFC, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, проводную / беспроводную зарядку мощностью 40 Вт / 27 Вт соответственно, а также отсутствие разъёма для наушников. Huawei Mate 30 Pro покупателям доступен в цвете «Космический серебристый».