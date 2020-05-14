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В конце марта компания Huawei анонсировала фирменное программное обеспечение EMUI 10.1 на базе операционной системы Android 10. У себя на родине производитель оперативно выпускает апдейты, а вот жителям Европы приходится ждать дольше. Но сейчас компания подтвердила скорый выход прошивки для четырёх флагманских смартфонов, которые продаются за пределами Китая.

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Huawei Mate 30 Pro

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Речь идёт о моделях Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, а также об их версиях с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Обновление станет доступно в середине июня текущего года. По словам производителя, установить апдейт смогут владельцы флагманских смартфонов в Великобритании, Испании, Франции, Чили, Мексике, Колумбии и ЮАР. Отметим, что речь идёт уже о стабильной версии программного обеспечения EMUI 10.1.

Huawei Mate 30 Pro оснащён 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением 1176 х 2400 точек и встроенным биометрическим сенсором. Основная камера имеет три модуля с разрешением 40 Мп + 40 Мп + 8 Мп + 3D-ToF и оптическую стабилизацию. Селфи-камера в смартфоне 32-мегапиксельная. За питание отвечает аккумулятор на 4500 мАч. Под капотом установлено 8 ГБ оперативной памяти, 7-нанометровый чип Kirin 990 и встроенный накопитель на 128/256 ГБ. Версия с поддержкой 5G отличается наличием 512 ГБ ПЗУ и процессора Kirin 990 5G, выполненного по технологии 7nm+.

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Huawei Mate 30

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Huawei Mate 30 получил в оснащение 6,62-дюймовый дисплей OLED с разрешением 1080 х 2340 точек. В основной камере установлены модули на 40 Мп, 16 Мп и 8 Мп, а во фронтальной – 24 Мп. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4200 мАч. Стандартное издание несёт на борту чипсет Kirin 990, 6/8 ГБ ОЗУ и имеет встроенное хранилище на 128 ГБ вне зависимости от комплектации. Версия с 5G получила 256 ГБ постоянной памяти и чипсет Kirin 990 5G.