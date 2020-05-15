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Китайская компания Huawei в России запустила акцию, в рамках которой флагманский смартфон P30 Pro можно купить со скидкой 15 000 рублей. Модель была анонсирована в конце марта прошлого года и поступила в продажу в модификации с 8 ГБ ОЗУ и флэш-накопителем объёмом 256 ГБ по цене 59 990 рублей.

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Сейчас эта же конфигурация памяти на официальном сайте китайской компании стоит 44 990 рублей. Скидка в размере 15 000 рублей активируется после добавления смартфона в корзину. В подарок к флагману компания также предлагает на выбор монопод или компактный штатив. Покупателям доступны четыре цветовых окраса корпуса: «Северное сияние», «Светло-голубой», «Чёрный» и «Дымчатый лавандовый». Акция продлится до 26 мая 2020 года. Отметим, что, согласно ценовому агрегатору «Яндекс.Маркет», в России Huawei P30 Pro можно приобрести по цене от 41 100 рублей, но речь идёт о «серой» версии смартфона.

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Напомним, что модель оснащается 6,47-дюймовым дисплеем на органических светодиодах со встроенным дактилоскопическим сенсор. Разрешение – Full HD+. Экран смартфона отличается изогнутыми гранями по бокам и небольшим каплевидным вырезом для 32-мегапиксельной лицевой камеры.

Основная камера представлена квартетом компонентов. В их число вошли широкоугольный и основной модули разрешением 20 Мп и 40 Мп соответственно, 8-мегапиксельный перископный телеобъектив с 5x масштабированием и времяпролётная камера. Сердцем Huawei P30 Pro является мобильный 7-нанометровый чипсет Kirin 980. Ёмкость несъёмной батареи составляет 4200 мАч.

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Отметим, что семейство Huawei P30 объединяет под своим крылом последние флагманские смартфоны компании, в которых есть сервисы Google. Версия Pro работает на базе Android 10 с оболочкой EMUI 10 и уже в некоторых регионах обновляется до EMUI 10.1. Из прочего отметим NFC, ИК-порт, Wi-Fi 5, защиту от воды по стандарту IP68, а также отсутствие разъёма для подключения проводных наушников и разговорного динамика. Роль последнего во время телефонных разговоров берёт на себя дисплей. Как вы поняли, стереодинамиков в Huawei P30 Pro нет, что является минусом практическим перед всеми флагманами конкурентов.

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Напомним, что на днях в Германии было анонсировано издание New Edition. От обычной Pro-версии оно отличается только появлением новой расцветки, EMUI 10.1 из коробки и сниженной с 799 евро до 749 евро ценой за модификацию 8/256 ГБ.