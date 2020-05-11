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В середине апреля темпы распространения коронавирусной инфекции в России начали резко расти. В начале мая случился ещё один резкий скачок. Так, если в марте число выявленных случаев в сутки не превышало 500, то к середине апреля этот показатель вырос до 5000, а в начале мая – до 10 000. Сейчас Российская Федерация входит в топ-3 страны мира по количеству инфицированных коронавирусом.

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По данным исследовательского университета Джонса Хопкинса в России зафиксировано 221 344 случая заражения COVID-19. При этом начиная с 3 мая 2020 года в стране суточное количество выявленных инфицированных ни разу не опускалось ниже отметки 10 000. Судя по тенденции, уже завтра, 12 мая Россия обойдёт Испанию, в которой лабораторно зафиксировано 224 350 случаев заражения коронавирусом, и выйдет на второе место антирейтинга.

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Отметим, что из более чем 220 000 инфицированных почти 40 000 человек уже выздоровели. Умерло – 2000 человек. Летальность составляет примерно 0,91%. Это один из самых низких показателей в Европе. Ниже только в соседней Белоруссии (0,56%) – 135 смертей при 23 906 заражённых.

В завершение добавим, что всего в мире выявлено более 4,1 млн случаев заболевания. Преодолели недуг 1,4 млн человек. Летальность – 6,86%. Лидером антирейтинга являются Соединённые Штаты. В стране сделано почти 9 млн тестов, 1,3 млн из которых дали положительный результат. Кроме того, штаты возглавляют антирейтинг по количеству смертей – почти 80 000 летальных исходов.