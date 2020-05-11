Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Нередко новости о выходе той или иной версии программного обеспечения для смартфонов Xiaomi начинаются из слов о том, что китайская компания отличается длительной поддержкой старых устройств. Это свойственно Apple, но вот на рынке Android-смартфонов уже хорошо, если производитель выпускает второе крупное обновление.

реклама

Xiaomi Mi 5s

реклама

В отношении Xiaomi такое утверждение действительно является справедливым. Например, MIUI 12 станет доступна более чем для 40 смартфонов, включая три модели 2017 года выпуска. Однако, не всем так повезло. Компания обнародовала список из 14 устройств, поддержка которых официально прекращается.

В него вошло 13 смартфонов и планшетный компьютер Xiaomi Mi Pad третьего поколения. Планшет был анонсирован в середине весны 2017 года. Что касается умных телефонов, тот тут китайская компания добралась и до моделей 2016 года выпуска.

реклама

Итак, Xiaomi прекращает поддержку четырёх смартфонов, анонсированных в конце 2016 года. Это модели Mi 5s и Mi 5s Plus, представленные в сентябре, а также Mi MIX и Mi Note 2, выпущенные в ноябре. Все четыре устройства представляют флагманский сегмент и несут на борту 14-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 821 с частотой до 2,35 ГГц. Отметим, что это последняя 4-ядерная платформа компании Qualcomm во флагманском сегменте.

реклама

Xiaomi Mi Note 2

Ещё девять моделей, которые лишились поддержки, были презентованы в течение 2017 года. Здесь тоже пойдём в хронологическом порядке. В феврале вышли Redmi Note 4x на Snapdragon 625 и Xiaomi Mi 5c на Surge S1. Отметим, что второй стал первым и последним смартфоном компании на базе фирменного чипсета. В мае появились Redmi 4X на Snapdragon 435 и Mi Max 2 на Snapdragon 625. Летом был анонсирован Xiaomi Mi 5X на Snapdragon 625 как первый недорогой телефон Xiaomi со сдвоенной камерой.

реклама

В ноябре компания представила Redmi Note 5A на Snapdragon 435 и Redmi 5A на Snapdragon 425. Наконец, в декабре 2017 года производитель показал миру свои первые смартфоны с широкоформатными дисплеями. Ими стали Redmi 5 с чипом Snapdragon 450 и Redmi 5 Plus на процессоре Snapdragon 625.

Xiaomi Mi MIX

Прекращение поддержки 14 вышеупомянутых устройств означает не только то, что они не получат прошивку MIUI 12 и все последующие версии фирменного программного обеспечения Xiaomi. Это также означает, что патчи безопасности операционной системы Android тоже для этих девайсов больше выходить не будут. В завершение добавим, что список устаревших смартфонов может в скором времени пополниться ещё несколькими устройствами.