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В последний день апреля компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 9. Версию с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ производитель оценил в 199 долларов. Сейчас смартфон уже стал доступен для покупки на AliExpress.

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Цена Redmi Note 9 пока что не снижена. Помимо 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ за 199 долларов смартфон первым в мире предложил мобильный процессор Helio G85. На борту новинки также есть встроенный аккумулятор на 5020 мАч, что является рекордом серии.

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Смартфон получил пластиковую рамку, а лицевую сторону прикрывает стекло Gorilla Glass предпоследнего поколения. Корпус выделяется защитой от брызг. Спереди обосновался IPS-экран формата Full HD+. Он имеет небольшое отверстие для 13-мегапиксельной камеры. Тыльная сторона содержит основную камеру с разрешением 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп + 8 Мп и дактилоскопический датчик.

В Redmi Note 9 есть чип NFC, операционная система Android 10 и фирменный софт MIUI 11. Ввиду того, что премьера смартфона состоялась после анонса оболочки MIUI 12, новинка отсутствует в списке устройств, которые получат свежую версию прошивки. Но можно быть на 100% уверенным в том, что MIUI 12 придёт в одном из обновлений.

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В завершение хотелось бы сравнить новинку с версией Pro прошлого поколения, поскольку последняя спустя восемь месяцев с момента старта продаж подешевела на 40 долларов, и сейчас модификация 6/128 ГБ предлагается за 180-185 долларов. Redmi Note 8 Pro оснащён более мощным мобильным процессором Helio G90T, имеет больше памяти, 20-Мп фронталку, а в основной камере вместо сенсора на 48 Мп используется 64-мегапиксельная матрица. Недостатком перед Redmi Note 9 является аккумулятор на 4500 мАч. В каждом смартфоне есть NFC, разъём для наушников ИК-порт, выделенный слот для microSD и порт USB-C.