Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В конце апреля появилась информация о том, что компания Xiaomi анонсирует модель Redmi 10X, которая станет региональной версией смартфона Redmi Note 9. Девайсу пообещали мобильный процессор Helio G85 от MediaTek, четырёхмодульную основную камеру, до 6 ГБ оперативной памяти, накопитель вместимостью 128 ГБ и аккумулятор ёмкостью 5020 мАч. Другими словами, всё то, что есть в Redmi Note 9.

реклама

Почти три недели никакой информации о смартфоне не было. Несколько дней назад состоялась премьера Redmi Note 9, а сейчас стало известно, что Xiaomi Redmi 10X всё же существует. Причём он будет отличаться от недавней новинки.

реклама

Сейчас на рынке редкой встречаются смартфоны с небольшим дисплеем. Redmi 10X будет одним из таких. Согласно сайту Google Play Console, грядущая новинка будет оснащена Full HD+ дисплеем с соотношением сторон 19,5 к 9. Диагональ не указана, но исходя из разрешения 1080 х 2340 точек и плотности пикселей 440ppi, можно вычислить, что размер дисплея составит порядка 5,85 дюйма по диагонали.

В списке параметров числится мобильный процессор MediaTek Helio G70. Это не самая популярная однокристальная система. Она используется только в трёх устройствах: Infinix Note 7, Realme C3 и Nazro 10A. Мало того, последние две модели – один и тот же аппарат для разных рынков. Чипсет включает CPU с ядрами Cortex-A55 и Cortex-A75 с частотой 1,7 ГГц и 2,0 ГГц. Графический контроллер – Mali-G52 MC2 с частотой 820 МГц. Однокристальная система будет дополнена 4 ГБ оперативной памяти.

реклама

Xiaomi Redmi 10X будет работать на базе операционной системы Android 10 с прошивкой MIUI 11 сразу из коробки. Стоимость смартфона составит 210 долларов. Информации о дате презентации модели на данный момент нет.