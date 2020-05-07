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Компания Xiaomi завтра, 8 мая, в Китае запускает открытое бета-тестирование прошивки MIUI 12 для смартфонов, которые продаются на территории Поднебесной. Производитель обещает обновить более 40 уже представленных моделей. Само собой, апдейт получат смартфоны, премьерам которых ещё только предстоит состояться. А тем временем на страницах MIUI в социальных сетях публикуется ребус, раскрывающий дату официального анонса глобальной версии прошивки MIUI 12.

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Судя по ребусу, презентация программного обеспечения состоится 19 мая текущего года. Странно, что в головоломке, предложенной китайской компанией, одна и та же цифра (3) скрывается под разными изображениями. Как бы там ни было, уже менее чем через две недели производитель во второй раз будет рассказывать о всех прелестях графического интерфейса и хвастаться достижением уровня iOS.

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В этот же день ожидается публикация официального списка смартфонов, для которых станет доступна MIUI 12. Он будет немного отличаться от китайского перечня, поскольку некоторые модели, доступные в Поднебесной, не продаются в других странах. Кроме того, часть смартфонов, которые в Китае работают под управлением MIUI, в других регионах выпускаются по программе Android One и имеет стоковую версию операционной системы Android. Это, например, Xiaomi Mi CC9e и Xiaomi Mi 6X, которые в Европе известны как Xiaomi Mi A3 и Xiaomi Mi A2 соответственно.

В завершение напомним, что вчера китайский производитель запустил программу MIUI 12 Pilot и объявил о наборе участников для тестирования международной версии прошивки. Принять участие в программе могут российские пользователи, владеющие моделями Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro и Mi 9.