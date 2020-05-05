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Южнокорейская компания LG пополнила ассортимент умных телевизоров двумя новинками на базе панели OLED разрешением 8K UHD. Всего анонсировано две модели: 88ZXPJA и 77ZXPJA.

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Из названий вы должны были понять, что диагонали в телевизорах составляют 88 дюймов и 77 дюймов соответственно. По словам производителя, новинки способны обеспечить максимально качественную и чёткую картинку за счёт четырёхкратного повышения плотности пикселей в сравнении с экранами формата 4K UHD.

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Оба телевизора имеют тонкие дисплейные рамки, в результате чего могут напоминать картину на стене, что является одним из последних трендов в мире «телевизоростроения». В комплекте идёт подставка Artistic Sculpture Design. Производитель из Сеула отмечает поддержку работы с виртуальными ассистентами и фронтальные динамики суммарной мощностью 60 Вт, которые предлагают «звук кинотеатрального качества дома».

За снижение уровня шума и повышение качества картинки отвечают процессоры обработки изображения нового качества. В арсенал телевизоров вошли порты HDMI 2.1 с поддержкой разрешения 8K UHD со скоростью 120fps.

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Новые LG OLED 8K в продаже появятся в начале лета текущего года. 88-дюймовую модель южнокорейская компания оценила примерно в 34 665 долларов (3,7 млн иен), а стоимость 77-дюймового телевизора составила приблизительно 23 420 долларов (2,5 млн иен).