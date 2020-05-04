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27 апреля компания Xiaomi анонсировала прошивку MIUI 12 и презентовала список из 42 смартфонов, которые получат свежую версию программного обеспечения. Распространять оболочку производитель будет в три этапа. В этом списке нет модели Redmi Note 8 Pro, но можно быть уверенным в том, что в будущем её добавят тоже.

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Сейчас смартфон работает на прошивке MIUI 11, в основе которой лежит ОС Android 9.0 Pie. Как стало известно, уже в этом месяце китайский производитель выпустит обновление MIUI, которое принесёт последнюю версию «зелёного робота». То, что Redmi Note 8 Pro получит Android 10 до конца мая, подтвердил Элвин Цзе, глава индонезийского подразделения китайского технологического гиганта Xiaomi.

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Смартфон оснащён системой-на-чипе MediaTek Helio G90T. В продаже модель появилась в первых числах сентября прошлого года, а её цена с завода составила в зависимости от комплектации от 200 долларов до 255 долларов. Спустя восемь месяцев после начала продаж Redmi Note 8 Pro в Китае уже можно купить менее чем за 180 долларов.

Помимо одного из самых мощных процессоров среднего уровня прошлогодняя новинка несёт на борту аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и Quad-камеру разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Дисплей IPS имеет диагональ 6,53 дюйма и формат Full HD+. В каплевидном вырезе установлена фронтальная камера на базе 20-мегапиксельной матрицы. Также выделим наличие чипа NFC, аудиовыход для подключения проводной гарнитуры, поддержку зарядки проводным путём и дактилоскопический датчик на задней панели.