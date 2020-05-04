Xiaomi и vivo стали самыми успешными компаниями начала 2020 года
Пандемия коронавируса сделала начало 2020 года сложным для многих компаний. Производители смартфонов не стали исключением. В начале марта авторитетные аналитические агентства начали публиковать отчёты о ситуации на рынке умных телефонов в первом квартале этого года. Как и предполагалось, результаты оказались не самыми лучшими. Однако, по прогнозам аналитиков, второй квартал 2020 года станет ещё менее удачным для производителей.
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Итак, по данным, Canalys, всего в период с января по март в текущем году было поставлено на рынок 272,5 млн смартфонов. По сравнению с идентичным периодом прошлого года объём снизился более чем на 40 млн устройств (13%).
рекламаСущественнее всего пострадали Samsung и Huawei. Они потеряли по 17% продаж, отгрузив соответственно 59,6 млн и 49 млн смартфонов. Доля рынка упала на 0,9%. А вот компания Apple смогла улучшить свои позиции, несмотря на снижение объёма продаж на 8%. В первом квартале 2020 года она заняла 13,6%, тогда как в базисном периоде её доля составила 12,8%.
|
Canalys
|
№
|
Компания
|
Q1 2020
|
Доля
|
Q1 2019
|
Доля
|
Рост
|
1
|
Samsung
|
59,6 млн
|
21,9%
|
71,5 млн
|
22,8%
|
-17%
|
2
|
Huawei
|
49,0 млн
|
18,9%
|
59,1 млн
|
18,8%
|
-17%
|
3
|
Apple
|
37,1 млн
|
13,6%
|
40,2 млн
|
12,8%
|
-8%
|
4
|
Xiaomi
|
30,2 млн
|
11,1%
|
27,8 млн
|
8,9%
|
+9%
|
5
|
vivo
|
24,2 млн
|
8,9%
|
23,5 млн
|
7,5%
|
+3%
|
О стальные
|
72,4 млн
|
26,6%
|
91,6 млн
|
29,2%
|
-21%
|
Вс его
|
272,5 млн
|
100%
|
313,9 млн
|
100%
|
-13%
Единственные компании, которые смогли нарастить поставки – Xiaomi и vivo. Первая отгрузила на 9% больше смартфонов (30,2 млн против 27,8 млн), а вторая – на 3% (24,2 млн против 23,5 млн). Доля рынка выросла на 2,2% и 1,4% соответственно. Все остальные производители суммарно поставили на рынок 72,4 млн умных телефонов за три месяца, что на 21% меньше, чем за идентичный период прошлого года.
рекламаДанные аналитического агентства IDC немного отличаются, но тот же тренд прослеживается. Аналитики этой компании отмечают, что отгрузки сократились на 11,2% или 36,5 млн в натуральном выражении. По данным IDC, Apple практически не потеряла в объёме поставок, увеличив своё присутствие на рынке с 11,8% до 13,3%, а Xiaomi нарастили продажи на 6,1% и 7,0% соответственно.
|
IDC
|
№
|
Компания
|
Q1 2020
|
Доля
|
Q1 2019
|
Доля
|
Рост
|
1
|
Samsung
|
58,3 млн
|
21,1%
|
71,9 млн
|
23,0%
|
-18,9%
|
2
|
Huawei
|
49,0 млн
|
17,8%
|
59,1 млн
|
18,9%
|
-17,1%
|
3
|
Apple
|
36,7 млн
|
13,3%
|
36,8 млн
|
11,8%
|
-0,4%
|
4
|
Xiaomi
|
29,5 млн
|
10,7%
|
27,8 млн
|
8,9%
|
6,1%
|
5
|
vivo
|
24,8 млн
|
9,0%
|
23,2 млн
|
7,4%
|
7,0%
|
Остальные
|
77,5 млн
|
28,1%
|
93,5 млн
|
29,9%
|
-17,2 %
|
Всего
|
275,8 млн
|
100%
|
312,3 млн
|
100%
|
-11,7%
Несмотря на небольшое различие в цифрах, аналитики сходятся в том, что первый квартал текущего года был худшим за последние семь лет, но второй принесёт ещё большее падение показателей. Однако, уже с июля ожидается рост.
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