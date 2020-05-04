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Пандемия коронавируса сделала начало 2020 года сложным для многих компаний. Производители смартфонов не стали исключением. В начале марта авторитетные аналитические агентства начали публиковать отчёты о ситуации на рынке умных телефонов в первом квартале этого года. Как и предполагалось, результаты оказались не самыми лучшими. Однако, по прогнозам аналитиков, второй квартал 2020 года станет ещё менее удачным для производителей.

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Итак, по данным, Canalys, всего в период с января по март в текущем году было поставлено на рынок 272,5 млн смартфонов. По сравнению с идентичным периодом прошлого года объём снизился более чем на 40 млн устройств (13%).

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Canalys № Компания Q1 2020 Доля Q1 2019 Доля Рост 1 Samsung 59,6 млн 21,9% 71,5 млн 22,8% -17% 2 Huawei 49,0 млн 18,9% 59,1 млн 18,8% -17% 3 Apple 37,1 млн 13,6% 40,2 млн 12,8% -8% 4 Xiaomi 30,2 млн 11,1% 27,8 млн 8,9% +9% 5 vivo 24,2 млн 8,9% 23,5 млн 7,5% +3% О стальные 72,4 млн 26,6% 91,6 млн 29,2% -21% Вс его 272,5 млн 100% 313,9 млн 100% -13%

Существеннее всего пострадали Samsung и Huawei. Они потеряли по 17% продаж, отгрузив соответственно 59,6 млн и 49 млн смартфонов. Доля рынка упала на 0,9%. А вот компания Apple смогла улучшить свои позиции, несмотря на снижение объёма продаж на 8%. В первом квартале 2020 года она заняла 13,6%, тогда как в базисном периоде её доля составила 12,8%.

Единственные компании, которые смогли нарастить поставки – Xiaomi и vivo. Первая отгрузила на 9% больше смартфонов (30,2 млн против 27,8 млн), а вторая – на 3% (24,2 млн против 23,5 млн). Доля рынка выросла на 2,2% и 1,4% соответственно. Все остальные производители суммарно поставили на рынок 72,4 млн умных телефонов за три месяца, что на 21% меньше, чем за идентичный период прошлого года.

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IDC № Компания Q1 2020 Доля Q1 2019 Доля Рост 1 Samsung 58,3 млн 21,1% 71,9 млн 23,0% -18,9% 2 Huawei 49,0 млн 17,8% 59,1 млн 18,9% -17,1% 3 Apple 36,7 млн 13,3% 36,8 млн 11,8% -0,4% 4 Xiaomi 29,5 млн 10,7% 27,8 млн 8,9% 6,1% 5 vivo 24,8 млн 9,0% 23,2 млн 7,4% 7,0% Остальные 77,5 млн 28,1% 93,5 млн 29,9% -17,2 % Всего 275,8 млн 100% 312,3 млн 100% -11,7%

Данные аналитического агентства IDC немного отличаются, но тот же тренд прослеживается. Аналитики этой компании отмечают, что отгрузки сократились на 11,2% или 36,5 млн в натуральном выражении. По данным IDC, Apple практически не потеряла в объёме поставок, увеличив своё присутствие на рынке с 11,8% до 13,3%, а Xiaomi нарастили продажи на 6,1% и 7,0% соответственно.

Несмотря на небольшое различие в цифрах, аналитики сходятся в том, что первый квартал текущего года был худшим за последние семь лет, но второй принесёт ещё большее падение показателей. Однако, уже с июля ожидается рост.