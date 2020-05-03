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Китайская компания Xiaomi зачастую активно обновляет версию операционной системы в своих смартфонах. Делает это она не так быстро, как в случае с апдейтом фирменной прошивки, но оперативнее многих других производителей. Досадные задержки также бывают. Например, в этот раз не повезло владельцам Xiaomi Redmi Note 8.

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Смартфон был анонсирован в конце августа 2019 года в Китае и осенью поступил в продажу с предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo и оболочкой MIUI 10. Сейчас модель работает на базе MIUI 11 и ОС Android 9.0 Pie. На днях стало известно, что китайская компания не планирует в ближайшее время выпускать операционную систему Android 10 для своего бестселлера.

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Android 10 придёт на Redmi Note 8 только в составе программного обеспечения MIUI 12. Свежую версию фирменной прошивки данная модель получит на втором этапе распространения ПО, т.е. примерно в конце третьего квартала текущего года. При этом оболочка изначально будет построена на базе операционной системы Android 9.0 Pie. А вот Android 10 придёт с отдельным обновлением в ближе к концу 2020 году.

Напомним, что Xiaomi Redmi Note 8 оснащён мобильной платформой Snapdragon 665 в паре с 3-6 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 32-128 ГБ в зависимости от модификации. Также на борту есть аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с 18-ваттной быстрой зарядки, 13-мегапиксельная фронталка, основная камера разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и экран IPS формата FHD+, диагональ которого составляет 6,3 дюйма.