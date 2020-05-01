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Вчера компания Intel представила настольные процессоры поколения Comet Lake-S. Новое семейство включает 32 CPU, спроектированных под разные задачи и ориентированные на разные ценовые категории. Вслед за новыми CPU был анонсирован первый мобильный ПК, который работает на базе новинок. Это XMG Ultra 17.

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В зависимости от комплектации лэптоп может нести на борту 10-ядерный Intel Core i9-10900K, 8-ядерный Core i7-10700K или 6-ядерный Core i5-10600K. Все три процессора имеют величину отвода тепловой мощности на уровне 125 Вт и поддерживают многопоточность, а цена составляет 488 долларов, 374 доллара и 262 доллара соответственно. Отметим, что краткосрочное потребление энергии существенно отличается от TDP. Например, PL2 в Intel Core i9-10800K составляет 250 Вт, в Core i7-10700K – 229 Вт, а в Core i5-10600K – 182 Вт. Tau – по 56 секунд.

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На борту может быть установлена одна из трёх видеокарт NVIDIA на выбор: GeForce RTX 2070 (8 ГБ, 115 Вт), GeForce RTX 2070 SUPER (8 ГБ, 115 Вт) или GeForce RTX 2080 SUPER (8 ГБ, 200 Вт). Кроме того, модель предлагается с 17,3-дюймовым IPS-экраном формата Full HD или Quad HD. Ёмкость аккумулятора составляет 97 Вт*ч. Также отметим до 128 ГБ оперативной памяти DDR4, материнскую плату на базе чипсета Intel Z490, вес 3,8 кг и размеры 399 х 319 х 43,5 мм.

20 мая 2020 года компания начнёт принимать предварительные заказы на ноутбук. Стоимость модификации с 16 ГБ DDR4-2933, накопителем NVME на 500 ГБ, FHD дисплеем с частотой 240 Гц, видеокартой GeForce RTX 2070 и процессором Intel Core i7-10700K составила 2799 евро. Цены других модификаций не уточняются. Продажи стартуют в конце июня.

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