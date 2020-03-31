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Немецкая компания XMG на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020 в начале этого года заявила о планах вернуться к производству ноутбуков на базе процессоров AMD. На сайте bestware.com уже по можно оформить заказ на модель XMG Apex с настольными процессорами AMD Ryzen 3000 (Matisse) и графикой NVIDIA серии GeForce RTX 20.

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Самый дорогой вариант обойдётся в 4831 евро. За эти деньги вы получаете видеокарту GeForce RTX 2070 с 8 ГБ памяти GDDR6, 16-ядерный 32-поточный чип Ryzen 9 3950X с частотой 2,6-4,2 ГГц, 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 от Samsung.

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Подсистема хранения данных представлена тремя SSD-накопителями: Samsung 860 на 4 ТБ и двумя Samsung 970 EVO Plus вместимостью 2 ТБ. Также в сумму 4831 евро входит предустановленная операционная система Windows 10 Pro и 36-месячная гарантия.

Самая дешёвая модификация ноутбука стоит 1337 евро. Она предполагает 6-ядерный 12-поточный процессор Ryzen 5 3600 с частотой от 3,6 ГГц до 4,2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти Corsair Vengeance и один SSD-накопитель Samsung 860 EVO ёмкостью 250 ГБ. Графическая подсистема представлена ускорителем GeForce RTX 2060 с 6 ГБ памяти GDDR6. Вне зависимости от комплектации XMG Apex 15 несёт на борту 15,6-дюймовый Full HD дисплей на базе матрицы IPS с частотой обновления 144 Гц, а ограничение по TDP составляет 65 Вт.

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Отметим, что за 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 3700X нужно доплатить ещё 146 евро, за 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 3900 – 425 евро, а за Ryzen 9 3950X – 759 евро. Таким образом, ноутбук на топовом процессоре в базовой конфигурации обойдётся в 2096 евро. За видеокарту GeForce RTX 2070 доплатить нужно ещё 158 евро.

Поставки XMG Apex 15 запланированы на конец апреля текущего года. Доставка ноутбука покупателю займёт от 7 до 10 рабочих дней.