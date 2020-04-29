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27 апреля компания Xiaomi представила фирменную оболочку MIUI 12. За несколько часов до презентации появился список из трёх десятков устройств, которые принимают участие в бета-тестировании программного обеспечения. После анонса компания обнародовала перечень из 42 смартфонов, которые получат MIUI 12.

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В первом списке присутствовал флагман 2017 года Xiaomi Mi 6, но во втором его уже не было. На следующий день компания успокоила владельцев Mi 6, заявив, что для данного устройства апдейт выпущен будет. Однако, MIUI 12 для флагмана трёхлетней давности станет последним крупным обновлением. Кроме того, MIUI 13 не увидят ещё четыре умных телефона производителя из Пекина

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Помимо флагмана Xiaomi Mi 6 оболочка MIUI 12 станет последней ещё для двух моделей 2017 года выпуска. Это ещё один топовый аппарат своего времени Xiaomi Mi MIX 2 и сравнительно недорогой камерофон Mi Note 3, который на момент премьеры расположился на верхушке сводного рейтинга DxOMark. Ему присуждено 90 баллов. Для сравнения, столько же получили Samsung Galaxy S7 Edge, ASUS ZenFone 5 и Google Pixel первого поколения.

Кроме того, на MIUI 12 закончат получать масштабные обновления Xiaomi Mi 6X и Redmi Note 5. Они были анонсированы в первой половине 2018 года. Отметим, что, кроме модели Mi 6X, все четыре смартфона вышли с предустановленной операционной системой Android Nougat и программной оболочкой MIUI 8. Для них уже доступна MIUI 12 Beta на базе Android 9.0 Pie. В то же время Xiaomi Mi 6X получил из коробки Android Oreo, а бета-версия MIUI 12 основана на Android 10.

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