MIUI 12 можно установить на 35 смартфонов Xiaomi – скачать прошивку
На днях мы писали о прошивке MIUI 12, которую компания Xiaomi выпустит более чем для 40 умных телефонов китайской компании, доступных на рынке. Естественно, свежая версия софта станет доступна для моделей, премьере которых ещё предстоит состояться. Например, для Xiaomi Mi Note 10 Lite. Его анонса намечен на 30 апреля.
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В данной заметке мы поговорим о том, что установить бета-версию MIUI 12 уже можно более чем на три десятка смартфонов китайской компании. Прошивка построена на базе операционной системы Android 10 или Android 9.0 Pie в зависимости от модели.
рекламаСейчас мы не будем перечислять все 35 девайсов, для которых доступна MIUI 12 Beta. Отметим лишь, что самым старым из них является Xiaomi Mi 6, который был выпущен в апреле 2017 года. В то же году были анонсированы Xiaomi Mi MIX 2 и Mi Note 3, которые тоже присутствуют в данном перечне. Для всех прошивка построена на операционной системе Android Pie. Кроме того, эта версия ОС лежит в основе MIUI 12 Beta для Xiaomi Mi 6X, Redmi Note 5 и версии Pro, география продаж которой в 2018 году оказалась весьма ограниченной.
Отметим, что речь идёт о китайской версии программного обеспечения. Прошивка не имеет сервисов Google, а список языков ограничен китайским и английским. Данная бета-версия MIUI 12 предназначена в первую очередь для ознакомления с новыми функциями оболочки и обновлённым графическим интерфейсом. Устанавливать прошивку нужно через TWRP (Team Win Recovery Project), сделав предварительно резервное копирование данных.
рекламаПерепрошивать смартфон рекомендуется пользователям, которые имеют опыт установки ПО вручную. Список ссылок, по которым можно скачать прошивку, вы найдёте в таблице ниже. Загрузка начнётся автоматически. Все ссылки взяты с официального сайта Xiaomi.
|
№
|
Смартфон
|
Операционная система
|
Ссылка
|
Размер
|
1
|
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
|
Android 10
|
~2 ГБ
|
2
|
Xiaomi Mi 9
|
Android 10
|
~2,4 ГБ
|
3
|
Xiaomi Mi MIX 2
|
Android 9.0 Pie
|
~1,9 ГБ
|
4
|
Xiaomi Mi 10 Pro
|
Android 10
|
~3 ГБ
|
5
|
Xiaomi Mi 9 Pro
|
Android 10
|
~2,5 ГБ
|
6
|
Xiaomi Redmi K20
|
Android 10
|
~2,4 ГБ
|
7
|
Xiaomi Mi 9T
|
8
|
Xiaomi Mi 8
|
Android 10
|
~2,1 ГБ
|
9
|
Xiaomi Mi 8 Pro
|
Android 10
|
~2,1 ГБ
|
10
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
Android 10
|
~2,4 ГБ
|
11
|
Xiaomi Mi Note 3
|
Android 9.0 Pie
|
~1,8 ГБ
|
12
|
Xiaomi Redmi Note 7
|
Android 10
|
~2,2 ГБ
|
13
|
Xiaomi Redmi Note 7S
|
14
|
Xiaomi Mi Max 3
|
Android 10
|
~2,1 ГБ
|
15
|
Xiaomi Mi MIX 3
|
Android 10
|
~2,3 ГБ
|
16
|
Xiaomi Redmi K30 5G
|
Android 10
|
~2,7 ГБ
|
17
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
Android 10
|
~2,1 ГБ
|
18
|
Xiaomi Mi MIX 2S
|
Android 10
|
~2,2 ГБ
|
19
|
Xiaomi Mi 6
|
Android 9.0 Pie
|
~1,9
|
20
|
Xiaomi Mi 8 SE
|
Android 10
|
~2 ГБ
|
21
|
Xiaomi Mi 10
|
Android 10
|
~3 ГБ
|
22
|
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
|
Android 10
|
~2,2 ГБ
|
23
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition
|
Android 10
|
~2,3 ГБ
|
24
|
Xiaomi Redmi Note 7 Pro
|
Android 9.0 Pie
|
~2,1 ГБ
|
25
|
Xiaomi Mi 6X
|
Android 10
|
~1,9 ГБ
|
26
|
Xiaomi Redmi K30 4G
|
Android 10
|
~2,5 ГБ
|
27
|
Xiaomi POCO X2
|
28
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
Android 10
|
~2,4 ГБ
|
29
|
Xiaomi Mi CC9
|
30
|
Xiaomi Redmi K20 Pro
|
Android 10
|
~2,5 ГБ
|
31
|
Xiaomi Mi 9T
|
32
|
Xiaomi Mi Note 10
|
Android 10
|
~2,7 ГБ
|
33
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
34
|
Xiaomi Redmi Note 5
|
Android 9.0 Pie
|
~1,9 ГБ
|
35
|
Xiaomi Redmi Note 5 Pro
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