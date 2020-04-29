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На днях мы писали о прошивке MIUI 12, которую компания Xiaomi выпустит более чем для 40 умных телефонов китайской компании, доступных на рынке. Естественно, свежая версия софта станет доступна для моделей, премьере которых ещё предстоит состояться. Например, для Xiaomi Mi Note 10 Lite. Его анонса намечен на 30 апреля.

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В данной заметке мы поговорим о том, что установить бета-версию MIUI 12 уже можно более чем на три десятка смартфонов китайской компании. Прошивка построена на базе операционной системы Android 10 или Android 9.0 Pie в зависимости от модели.

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Сейчас мы не будем перечислять все 35 девайсов, для которых доступна MIUI 12 Beta. Отметим лишь, что самым старым из них является Xiaomi Mi 6, который был выпущен в апреле 2017 года. В то же году были анонсированы Xiaomi Mi MIX 2 и Mi Note 3, которые тоже присутствуют в данном перечне. Для всех прошивка построена на операционной системе Android Pie. Кроме того, эта версия ОС лежит в основе MIUI 12 Beta для Xiaomi Mi 6X, Redmi Note 5 и версии Pro, география продаж которой в 2018 году оказалась весьма ограниченной.

Отметим, что речь идёт о китайской версии программного обеспечения. Прошивка не имеет сервисов Google, а список языков ограничен китайским и английским. Данная бета-версия MIUI 12 предназначена в первую очередь для ознакомления с новыми функциями оболочки и обновлённым графическим интерфейсом. Устанавливать прошивку нужно через TWRP (Team Win Recovery Project), сделав предварительно резервное копирование данных.

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№ Смартфон Операционная система Ссылка Размер 1 Xiaomi Redmi Note 8 Pro Android 10 Скачать ~2 ГБ 2 Xiaomi Mi 9 Android 10 Скачать ~2,4 ГБ 3 Xiaomi Mi MIX 2 Android 9.0 Pie Скачать ~1,9 ГБ 4 Xiaomi Mi 10 Pro Android 10 Скачать ~3 ГБ 5 Xiaomi Mi 9 Pro Android 10 Скачать ~2,5 ГБ 6 Xiaomi Redmi K20 Android 10 Скачать ~2,4 ГБ 7 Xiaomi Mi 9T 8 Xiaomi Mi 8 Android 10 Скачать ~2,1 ГБ 9 Xiaomi Mi 8 Pro Android 10 Скачать ~2,1 ГБ 10 Xiaomi Mi 9 SE Android 10 Скачать ~2,4 ГБ 11 Xiaomi Mi Note 3 Android 9.0 Pie Скачать ~1,8 ГБ 12 Xiaomi Redmi Note 7 Android 10 Скачать ~2,2 ГБ 13 Xiaomi Redmi Note 7S 14 Xiaomi Mi Max 3 Android 10 Скачать ~2,1 ГБ 15 Xiaomi Mi MIX 3 Android 10 Скачать ~2,3 ГБ 16 Xiaomi Redmi K30 5G Android 10 Скачать ~2,7 ГБ 17 Xiaomi Mi 8 Lite Android 10 Скачать ~2,1 ГБ 18 Xiaomi Mi MIX 2S Android 10 Скачать ~2,2 ГБ 19 Xiaomi Mi 6 Android 9.0 Pie Скачать ~1,9 20 Xiaomi Mi 8 SE Android 10 Скачать ~2 ГБ 21 Xiaomi Mi 10 Android 10 Скачать ~3 ГБ 22 Xiaomi Mi 8 Explorer Edition Android 10 Скачать ~2,2 ГБ 23 Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition Android 10 Скачать ~2,3 ГБ 24 Xiaomi Redmi Note 7 Pro Android 9.0 Pie Скачать ~2,1 ГБ 25 Xiaomi Mi 6X Android 10 Скачать ~1,9 ГБ 26 Xiaomi Redmi K30 4G Android 10 Скачать ~2,5 ГБ 27 Xiaomi POCO X2 28 Xiaomi Mi 9 Lite Android 10 Скачать ~2,4 ГБ 29 Xiaomi Mi CC9 30 Xiaomi Redmi K20 Pro Android 10 Скачать ~2,5 ГБ 31 Xiaomi Mi 9T 32 Xiaomi Mi Note 10 Android 10 Скачать ~2,7 ГБ 33 Xiaomi Mi CC9 Pro 34 Xiaomi Redmi Note 5 Android 9.0 Pie Скачать ~1,9 ГБ 35 Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Перепрошивать смартфон рекомендуется пользователям, которые имеют опыт установки ПО вручную. Список ссылок, по которым можно скачать прошивку, вы найдёте в таблице ниже. Загрузка начнётся автоматически. Все ссылки взяты с официального сайта Xiaomi.