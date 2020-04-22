Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Американский бренд Motorola возвращается во флагманский сегмент. Сегодняшняя новинка производителя называется Motorola Edge+. Это топовое решение и первый смартфон бренда с полноценной поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Был в 2018 году ещё Moto Z3, для которого анонсировали 5G-модули.

реклама

Новинка оснащена дисплеем под названием Endless Edge. Он представляет собой экран с сильно изогнутыми боковыми гранями. Такое решение компания vivo в прошлом году назвала Waterfall Display. Панель AMOLED имеет диагональ 6,7 дюйма, частоту обновления 90 Гц и может воспроизводить контент HDR10+. А вот разрешение оказалось относительно скромным – 1080p+.

реклама

Смартфон отличается тонкими дисплейными рамками. В левом верхнем углу лицевой стороны находится отверстие для фронтальной камеры. Габариты Motorola Edge+ составили 161,1 х 71,4 х 9,6 мм. Весит модель 203 грамма. Сзади находится тройная камера, дополненная сенсором ToF. Сканер отпечатков пальцев установлен под дисплеем. Также выделим стереодинамики и разъём для наушников.

реклама

Основная камера имеет разрешение 108 Мп + 8 Мп + 16 Мп. Угол обзора в 16-мегапиксельном широкоугольном модуле составляет 117 градусов. Телеобъектив обеспечивает трёхкратное приближение. Он и главный модуль обзавелись оптической стабилизацией. Видео смартфон записывать может в формате 6K. Разрешение фронтальной камеры составляет 108 Мп.

Сердцем новинки, само собой, выступает платформа Snapdragon 865 с модемной платой SD X55. Однокристальная система дополнена ОЗУ типа LPDDR5 в объёме 12 ГБ. Вместимость встроенного накопителя UFS 3.0 составила 256 ГБ. Карту памяти вставить нельзя. На борту Motorola Edge+ установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Он поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт по стандарту Qi.

реклама

Новинка поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 10. Покупателям будут доступны две расцветки: Smokey Sangria и Thunder Grey. В США продажи начнутся 14 мая 2020 года. Стоимость смартфона составила 999 долларов. В Европе Motorola Edge+ тоже появится в следующем месяце, но по цене 1199 евро (1300 долларов).