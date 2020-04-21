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Компания Honor в конце марта представила смартфон Honor 30S на чипе Kirin 820 5G. Модель поступила в продажу в апреле. Лишь за одну секунду производитель смог заработать порядка 14,5 млн долларов. Сегодня, 21 апреля, в Китае стартовали продажи флагманского семейства Honor 30, в которое вместе со стандартным изданием вошли версии Pro и Pro+. Они перехватили эстафетную палочку модели, открывшей 30-ю серию.

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Китайский производитель сообщает, что суммарные продажи трёх смартфонов за 60 секунд в денежном выражении превысили отметку 300 млн юаней или 42,5 млн долларов. Точное количество реализованных устройств компания решила не уточнять. Но это число находится в диапазоне от 55 000 до 100 000 единиц.

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Напомним, что Honor 30, будучи младшей моделью семейства, получил 7-нанометровый чип Kirin 985. В двух других смартфонах используется мобильный процессор Kirin 990, выполненный по той же технологии. Кроме того, все три смартфона оборудованы аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 40-ваттной быстрой зарядки, чипом NFC, Bluetooth 5.1 и USB-C и Wi-Fi, а сканер отпечатков пальцев находится под экраном. Программной оболочкой стала операционная система Android 10, дополненная софтом Magic UI 3.1.

Honor 30 оснащён плоским 6,53-дюймовым Full HD+ дисплеем, тогда как у версий Pro и Pro+ используется 6,57-дюймовая панель с изогнутыми боковыми гранями. Самая старшая из новинок может похвастаться частотой обновления изображения 90 Гц.

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Во всех смартфонах в камере используется 8-мегапиксельный перископный телефотомодуль с 5-кратным оптическим зумом. В Honor 30 и Honor 30 Pro его дополняет 40-мегапиксельный главный модуль. В Honor 30 Pro+ разрешение основного датчика изображения составило 50 Мп.

Honor 30 оценили в 425-500 долларов в зависимости от комплектации. Стоимость версии Pro в Китае составила 565 долларов за модификацию 8/128 ГБ и 620 долларов за накопитель на 256 ГБ. За Honor 30 Pro+ компания просит 700 долларов в базовой конфигурации и 780 долларов в топовой.