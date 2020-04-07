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Совсем недавно мы рассказывали вам о флагмане Redmi K30 Pro, его начинке и невероятном рекорде, который он поставил в день начала продаж – за 30 секунд смартфонов раскупили на целых 14 миллионов долларов. Но, эта цифра не идёт ни в какое сравнение с сегодняшним рекордсменом Honor 30S, который заработал столько же, только за время, меньшее ровно в 30 раз. Если прошлый рекорд просто впечатлял, то сегодняшний точно приводит в восторг.

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Начнём по порядку: герой сегодняшней новости Honor 30S основан на однокристальной платформе Kirin 820 под управлением Android 10 и дополнительной оболочке Magic UI 3.1.1. Имеет 6,5-дюймовый экран с дисплеем LTPS, которое поддерживает максимальное разрешение 2400 × 1080. Также устройство включает в себя не слишком большую батарею ёмкостью в 4000 мА·ч, поддерживающую быструю зарядку со скоростью 40-Вт. и четырёхмодульную основную камеру (64-Мп, 8-Мп, 8-Мп, 2-Мп.). Ничего такого, чего нет в других аналогичных смартфонах конкурирующих производителей.

За одну секунду с момента начала продаж компания заработала на Honor 30S 14 миллионов долларов, а это по приблизительным подсчётам 40 000 копий. Смартфон сразу стал самым популярным устройством на многих торговых площадках в Китае. Как и о прошлом подобном рекорде, секрет продаж Honor 30S не раскрыли, видимо в будущем производитель планирует снова сделать что-то подобное.