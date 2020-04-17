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Компания Xiaomi в конце весны анонсирует два новых смартфона. Это будут модели Mi Note 10 Lite и Pocophone F2. Если быть точнее, то полноценной новинкой окажется только Lite-версия первого в мире смартфона со 108-мегапиксельной камерой. В то же время Pocophone F2 будет переименованным флагманом Redmi K30 Pro 5G.

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Точная дата презентации устройств пока что неизвестна. И скорее всего две модели будут анонсированы на разных мероприятиях, причём не в один и тот же день. Xiaomi Mi Note 10 Lite получит чип Snapdragon 730G и аккумулятор ёмкостью 4260 мАч с 30-ваттной зарядкой по проводу. Дисплей диагональю 6,47 дюйма будет иметь разрешение FHD+.

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Версия Lite в отличие от старшей модели останется без 108-мегапиксельной матрицы. Её место займёт датчик изображения на 64 Мп. Также смартфону приписывают два модуля по 8 Мп, матрицу глубины на 2 Мп и модуль для макросъёмки с 5-мегапиксельным разрешением.

Xiaomi Redmi K30 Pro 5G был представлен почти месяц назад, поэтому с тем, что будет из себя представлять Pocophone F2, вы можете детально ознакомиться на отельной странице. Мы же отметим, что смартфон получит чип Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55 для работы в сетях 5G, OLED дисплей диагональю 6,67 дюйма с частотой 60 Гц, аккумулятор на 4700 мАч и основную камеру с сенсорами на 64 Мп, 13 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Одна из особенностей – выдвижная фронталка.

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Оперативной памяти будет предусмотрено до 8 ГБ, а встроенной – до 256 ГБ. Redmi K30 Pro 5G в Китае оценили в 420-520 долларов в зависимости от комплектации. Премьера Pocophone F2 ожидается в Индии, и он может оказаться чуть дороже своего китайского прообраза.