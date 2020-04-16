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Снижение стоимости нефти, приведшее к падению курса рубля, в паре с пандемией коронавируса не могли не сказаться на структуре спроса в российском сегменте рынка настольных процессоров. Если ранее продолжительное время покупатели отдавали преимущество CPU Ryzen 5 3600 компании AMD, то в первой половине весны звание самого продаваемого чипа для ПК вернул себе предшественник указанной выше модели – Ryzen 5 2600.



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Процессор семейства Matisse был представлен в начале 2019 года и поступил в продажу спустя шесть месяцев. Он сразу же стал популярным за счёт хорошего сочетание цены и обеспечиваемой производительности. В начале 2019 года Ryzen 5 3600 был почти в два раза популярнее своих конкурентов, по данным «Яндекс.Маркет».

В ноябре 2019 года средняя цена Ryzen 5 3600 составляла примерно 14,5 тысячи рублей. К концу зимы стоимость процессора снизилась ещё на 600 рублей. Однако, уже в марте цена подскочила почти на 20%, подобравшись вплотную к отметке 16,5 тысячи рублей. Такой скачок привёл к тому, что Ryzen 5 2600 смог вернуть себе звание самого популярного процессора в России.

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Несмотря на то, что к середине апреля усреднённая стоимость Ryzen 5 3600 снизилась чуть более чем на 1000 рублей, покупатели в течение 1,5 месяца голосовали рублём за CPU второго поколения. Средняя цена Ryzen 5 2600 в России составляла до 9 000 рублей. Судя по всему, российский потребитель решил, что переплата в 6 000 рублей не соответствует приросту, который предлагает архитектура Zen 2.

Согласно данным «Яндекс.Маркет», Ryzen 5 2600 продаётся на 67% лучше своего предшественника. Отметим, что модель второго поколения с начала этого года тоже прибавила в цене, но не так существенно, как её преемница. Так, если сейчас за R5 2600 просят 9 000 рублей, то ещё в январе он стоил на 10% дешевле. Резкий скачок спроса был зафиксирован 10 марта 2020 года, когда обрушилась национальная валюта.

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В завершение добавим, что в топ-5 самых продаваемых процессоров весны попали два CPU компании Intel. Третье место занял Core i5-9400F, а пятое – Core i5-9600KF. Между ними обосновался ещё один чип AMD – Ryzen 5 1600. По сравнению со статистикой за два месяца зимы из топ-5 пропал Ryzen 7 3700X. Также отметим, что Ryzen 5 3600 продаётся в 1,6 раза лучше, чем Core i5-9400F, а Ryzen 5 2600 – в 2,7 раза лучше по сравнению с процессором Intel.