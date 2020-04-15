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Apple представила iPhone SE (2020): iPhone 8 с новым чипом и улучшенной камерой по цене от 39 990 рублей

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Слухи о смартфоне iPhone SE второго поколения начали появляться спустя год после релиза оригинальной модели, которую представили более четырёх лет назад. Сегодня, 15 апреля, к радости многих своих фанатов, американская компания анонсировала iPhone SE (2020). Как и ожидалось, новинка представляет собой iPhone 8 с новым чипсетом и улучшенной камерой.

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От оригинального iPhone SE модель 2020 года получила только название. В остальном же это копия iPhone 8 2017 года выпуска с точечными улучшениями. Смартфон заключён в корпус из стекла и металла. Габаритные размеры составили 138,4 х 67,3 х 7,3 мм, а масса – 148 г. Модель может похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP67.

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На лицевой панели установлен дисплей Retina HD диагональю 4,7 дюйма. Разрешение составляет 450 х 1334 точки. Соотношение сторон – 16 к 9. Сверху и снизу лицевой панели есть большие отступы. Поле внизу содержит клавишу «Home» со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID. Что касается дисплея, он имеет поддержку True Tone, HDR10, Dolby Vision, яркость 625 нит и плотность пикселей 326 точек/дюйм.

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В основе iPhone SE (2020) лежит мобильный процессор Apple A13 Bionic. SoC изготовлена по улучшенному 7-нанометровому техпроцессу. Однокристальная система имеет четыре ядра Thunder с частотой 1,28 ГГц и два Lightning с частотой 2,65 ГГц. Графикой занимается фирменный 4-ядерный Apple GPU. Объём оперативки неизвестен. Накопитель характеризуется вместимостью 64-256 ГБ в зависимости от комплектации. Слот для карты памяти не предусмотрен.

Тыльная камера представлена 12-мегапиксельным модулем с диафрагмой f/1,8 и оптической стабилизацией изображения. Она может вести съёмку в 4K@60fps. Фронтальная камера имеет разрешение 7 Мп и светосилу f/2,2.

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Ёмкость интегрированного аккумулятора не уточняется. Но известно, что с помощью быстрой зарядки мощностью 18 Вт с нуля до 50% батарея заряжается за полчаса. Также заявлена беспроводная зарядка по стандарту Qi. Новинка работает на базе операционной системы iOS 13. Отметим наличие стереодинамиков и отсутствие разъёма для наушников. Прочие параметры включают поддержку стандарта Wi-Fi 6, LTE-A и работу с двумя SIM-картами. 3D Touch заменили на Haptic Touch.

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Apple iPhone SE (2020) поступит в продажу в чёрном, белом и красном цветах. Приём предварительных заказов откроется в пятницу, 17 апреля. Продажи стартуют 24 апреля. В США стоимость смартфона составила от 399 долларов до 549 долларов в зависимости от комплектации. В России оформить предварительный заказ можно с 23 апреля. Версия с 64 ГБ встроенной обойдётся в 39 990 рублей (530 долларов), цена модификации со 128 ГБ составила 44 990 рублей (600 долларов), а за накопитель удвоенного объёма нужно заплатить 53 990 рублей (720 долларов).

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E1nher1
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enot52rus
19:32
а чё, с 1200$ сраные 20 на перформу не нашлось?))
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх
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