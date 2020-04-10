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Уже несколько дней в продаже есть ноутбуки на базе 7-нанометровых гибридных процессоров серии Ryzen 4000H. На выставке Consumer Electronics Showcase 2020 также были анонсированы APU Ryzen 4000U, ноутбуки с которыми пока что не добрались до розницы. Однако, предварительные тесты более скромных чипов AMD нового поколения показывают, что и U-серия у американского гиганта в этом году будет как минимум неплохой.

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В Cinebench R15 были протестированы Ryzen 7 4800U и Ryzen 5 4600U. Оба процессора выполняются по нормам 7-нанометровой технологии и поддерживают многопоточность. Младшая модель получила шесть ядер с частотой 2,1-4,0 ГГц и графику Vega 6 с частотой 1,5 ГГц. В старшей версии используется на два процессорных ядра больше. Базовая частота составляет 1,8 ГГц, а при максимальной однопоточной нагрузке – 4,2 ГГц. 8-ядерный iGPU трудится на частоте 1,75 ГГц. Оба APU имеют TDP 15 Вт и cTDP 10-25 Вт.

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Итак, теперь что касается показателей в Cinebench R15. В многопоточном режиме Ryzen 7 4800U смог набрать примерно 1600 «попугаев». По этому показателю ему удалось обойти настольный 6-поточный процессор Intel Core i7-9700K с требованиями по теплоотводу на уровне 95 Вт. Чип также оказался быстрее, чем Ryzen 7 2700, а вот до показателей Ryzen 5 3600X ему немного не хватило.

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Процессор Результат в Cinebench R15 (Multi-Core), баллы AMD Ryzen 7 3700X 2116 AMD Ryzen 5 3600X 1795 AMD Ryzen 7 4800U 1600 AMD Ryzen 5 4600U 1300 Intel Core i9-9900K 2081 Intel Core i7-9700K 1542

Ryzen 5 4600U выдал более скромный результат. Ему программное обеспечение присудило 1300 «попугаев». Это примерно на 15% меньше по сравнению с уже упомянутым Intel Core i7-9700K.



