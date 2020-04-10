Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

15-ваттный мобильный AMD Ryzen 7 4800U оставил позади настольный Intel Core i7-9700K с TDP 95 Вт

для раздела Блоги
4
Очень дешевая 2070 - почти довирусная цена
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
2080 Ti - цена упала на порядок
Обвал цен на 2070 - дешевая ASUS в Регарде
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Уже несколько дней в продаже есть ноутбуки на базе 7-нанометровых гибридных процессоров серии Ryzen 4000H. На выставке Consumer Electronics Showcase 2020 также были анонсированы APU Ryzen 4000U, ноутбуки с которыми пока что не добрались до розницы. Однако, предварительные тесты более скромных чипов AMD нового поколения показывают, что и U-серия у американского гиганта в этом году будет как минимум неплохой.

реклама

В Cinebench R15 были протестированы Ryzen 7 4800U и Ryzen 5 4600U. Оба процессора выполняются по нормам 7-нанометровой технологии и поддерживают многопоточность. Младшая модель получила шесть ядер с частотой 2,1-4,0 ГГц и графику Vega 6 с частотой 1,5 ГГц. В старшей версии используется на два процессорных ядра больше. Базовая частота составляет 1,8 ГГц, а при максимальной однопоточной нагрузке – 4,2 ГГц. 8-ядерный iGPU трудится на частоте 1,75 ГГц. Оба APU имеют TDP 15 Вт и cTDP 10-25 Вт.

реклама

Итак, теперь что касается показателей в Cinebench R15. В многопоточном режиме Ryzen 7 4800U смог набрать примерно 1600 «попугаев». По этому показателю ему удалось обойти настольный 6-поточный процессор Intel Core i7-9700K с требованиями по теплоотводу на уровне 95 Вт. Чип также оказался быстрее, чем Ryzen 7 2700, а вот до показателей Ryzen 5 3600X ему немного не хватило.

реклама

Ryzen 5 4600U выдал более скромный результат. Ему программное обеспечение присудило 1300 «попугаев». Это примерно на 15% меньше по сравнению с уже упомянутым Intel Core i7-9700K.

Процессор
Результат в Cinebench R15 (Multi-Core), баллы
AMD Ryzen 7 3700X
2116
AMD Ryzen 5 3600X
1795
AMD  Ryzen  7 4800U
1600
AMD Ryzen 5 4600U
1300
Intel Core i9-9900K
2081
Intel Core i7-9700K
1542


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

amd intel
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
42
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
57
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
10
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
39
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
36
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
9
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
61
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
73
Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
18
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
33

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 73
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 42
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 28
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

К Китаю поданы иски на 20 триллионов долларов из-за COVID-19
65
Honor 20 и Honor 20 Pro потеряли в цене
+
Глава Sony рассказал о сроках запуска PlayStation 5, уточнив время её официальной презентации
+
Праздник во время самоизоляции - Epic Games Store, Steam и Indiegala раздают 5 отличных игр бесплатно
5
В Steam наконец-то раздадут по-настоящему достойную AAA игру
12
Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT от ASUS получили новую версию BIOS, которая позволит значительно увеличить производительность
4
LG назвала цены 8K и 4K телевизоров NanoCell
2
Настольные процессоры AMD Ryzen Zen 3 "Vermeer" 4-го поколения будут выпущены в октябре 2020 года
48
Летом AMD может выпустить оптимизированное ядро Matisse 2
23
Intel готовит мощную видеокарту для конкуренции с NVIDIA Ampere с производительностью до 36 TFLOP – Wccftech
22
Стала известна точная дата выхода большого обновления Windows 10 – 2004
6
Стоимость AMD Radeon RX 5500 XT упала до 170 долларов
5
Создатели игры Ведьмак 3 рассказали, сколько за 5 лет было продано копий игры
8
Honor View 30 Pro упал в цене в России
3
В сентябре AMD может порадовать новыми настольными процессорами
9
Китай готовит сразу три операционные системы на замену Windows от Microsoft с полной поддержкой отечественных процессоров
3
Китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-U6780A против Intel и AMD – самый слабый сверхбюджетный процессор или неверная методика тестирования экспертами Тomshardware
10
Новый джойстик PlayStation 5 стал мемом ещё до официального выхода – все шутки интернета в одном материале
8
Linux-сервера на протяжении многих лет взламывались хакерами — исследование Blackberry
20
Процессоры Intel Sapphire Rapids обеспечат поддержку PCI Express 5.0 и DDR5
11

Популярные статьи

Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2019) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
425
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
42
Как я разгонял Ryzen 5 1600 AF и 2х16 Гб 3000 МГц CRUCIAL Ballistix Sport LT AES на MSI B450-A PRO MAX
69
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
57
Барахолки vs магазины - собираем бюджетный компьютер геймера в апреле 2020
49
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
10
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
86
MediaTek искусственно повышает результаты синтетических тестов с 2017 года
13
Redmi K30 Pro против Realme X50 Pro: битва лучших и доступных
15
Краткий обзор блока питания Aerocool Aero Bronze 750W
33

Сейчас обсуждают

E1nher1
22:00
А у меня камера плохо фокусируется потому что многие, как вам показалось, "пьяные" фото были сделаны через 2МП камеру, которая более-менее четко фотографирует объекты вблизи. Если фотографировать вбли...
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
Александр Тыниховский
21:59
и иногда даже на торренте раньше чем в магазе
Локализация для Cyberpunk 2077 может не выйти до релиза игры
Fincher
21:59
Ну вот у меня 2ССД и 4 2ТБ диска, оставшиеся от зоопарка из 12 2ТБ дисков в двух компах. Они ведь стоят, есть не просят и даже плату расширения дополнительную не требуют, все в материнку помещаются.
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
E1nher1
21:56
Ля, сходил бы, но не возьмут больше.
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
w
21:56
спасибо коронатриперу, ща хоть нет-нет привечают юзеры, коих много лет, до того как сетку не отжали крупные провайдеры, подключил к сети, а так бы свинопоточухансы, навуходоносоры, гамбурские птицы, д...
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
E1nher1
21:55
И что? Мне уже есть второй десяток лет, да, песком не сыплю пока еще, но и сосунком, сидящем на шее мамки вы меня считать не можете, так как я сам себя обеспечиваю. Так какие претензии?
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
w
21:53
иди в школу
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
Александр Дедок
21:52
Это просто ппц. Где модераторы новостей? Почему левая фигня на портале?
ЕС уверен, что Россия и Китай помогают другим странам, чтобы увеличить своё влияние на глобальном уровне
w
21:52
мы видим того кто на той стороне, это было дадено когда ещё интернета не было
Thermaltake View 31 TG - разгромный обзор моего лучшего корпуса, жесткая критика High-End модели
Александр Тыниховский
21:52
"работал на частоте всего на 5,1 ГГц" даёшь 6ггц в массы
Флагман Intel i9-10900K вплотную приблизился к 12-ядерному Ryzen 9 3900X в многопоточной производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем