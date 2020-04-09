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The Wall Street Journal пишет, что Соединённые Штаты готовы надавить на Российскую Федерацию и Саудовскую Аравию, если те не смогут договориться о сокращении нефтедобычи. Рычагом станут импортные пошлины на сырьё.

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Как сообщается, о такой готовности сообщил Дональд Трамп в беседе с сенаторами и представителями основных американских нефтедобывающих компаний. При этом, если на сегодняшнем заседании министров ОПЕК+ стороны всё же смогут прийти к консенсусу, то никаких санкций Белый дом вводить не будет.

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Москва и Эр-Рияд настаивали на том, чтобы США сократили объёмы добычи. Но Дональд Трамп заявил, что он не вправе ограничивать деятельность частных компаний. Однако, американские нефтяники сами объявили о сокращении производства и уменьшении капиталовложений.

Владимир Путин уже заявлял о том, что Россия готова пойти на снижение объёма добычи нефти, только при выполнении нескольких условий. Во-первых, то же самое должны сделать все партнёры. Во-вторых, отталкиваться нужно не от текущей добычи, а от мартовских показателей.

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Как известно, после развала сделки ОПЕК+ арабские страны смогли нарастить добычу чёрного золота ввиду отсутствия любых ограничительных обязательств. В частности, Саудовская Аравия начала добывать в сутки на 2,5 млн баррелей больше.

Ввиду фундаментальных расхождений во мнении насчёт сокращения нефтедобычи между Саудовской Аравией и Российской Федерацией есть большая вероятность, что новая встреча ОПЕК+ не приведёт к положительным сдвигам. Несмотря на это, нефтяные котировки продолжили расти. Если утром цена на смесь марки Brent подобралась к 34 долларам за баррель, то уже во второй половине дня стоимость нефти перешагнула эту отметку.