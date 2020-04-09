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Сегодня, 9 апреля, страны ОПЕК+ постараются договориться о снижении суточной добычи нефти суммарно на 10-15 млн баррелей. Россия будет настаивать на том, что вести отсчёт нужно от мартовских объёмов, в то время как Саудовская Аравия хочет добиться сокращения от текущих объёмов.

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С 1 апреля арабские страны существенно нарастили производство, в то время как добыча Российской Федерации осталась на уровне конца первого квартала этого года. В связи с полярными мнениями главных игроков с большой долей вероятности на сегодняшнем заседании министров ОПЕК+ сделка не будет принята. Второй шанс на стабилизацию рынок получит завтра, 10 апреля, когда состоится заседание стран «Большой двадцатки». Несмотря на это, в преддверии онлайн-конференции ОПЕК+ нефть начала дорожать.

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По состоянию на 07:54 по Московскому времени стоимость июньских фьючерсов на Brent составила 33,07 доллара, т.е. выросла на 0,7%. Майские фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали почти на 3% составив 25,83 доллара.

Ещё через час стоимость одного барреля нефти марки Brent составила 33,38 доллара (на максимуме – 33,85 доллара). В 10:04 по московскому времени цена поднялась до 33,71 доллара. В свою очередь WTI возросла до 25,9 доллара.

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На фоне подорожания нефти рубль укрепил свои позиции на рынке против европейской и американской валют. Так, расчётами «завтра» курс евро снизился до 81 рубля, в то время как доллар пробил отметку 74 рубля впервые начиная с 17 марта этого года.