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Сегодня мы несколько раз писали о ситуации на рынке нефти. В частности, о повышении стоимости сырья марок Urals и Brent. Через несколько дней министры ОПЕК+ будут обсуждать возможность стабилизации цен на рынке, а сегодня Владимир Путин назвал главное условие, выполнение которого необходимо для того, чтобы Россия и другие страны сократили объёмы нефтедобычи.

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Глава Кремля допускает возможность сокращения суточных объёмов добычи нефти. Однако, по словам президента страны, это должно быть «по-партнёрски». Путин утверждает, что при обсуждении возможности снижения объёмов нефтедобычи необходимо отталкиваться от показателей первого квартала текущего года, т.е. от докризисного периода.

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Напомним, что месяц назад страны ОПЕК+ не смогли ни продлить на тот момент действующее соглашение о сокращении добычи нефти, ни договориться о новом. В связи с этим стоимость сырья резко упала. Начиная с 1 апреля 2020 года нефтедобывающие страны не связаны никакими договорами и могут не ограничивать добычу.

За месяц стоимость 1 барреля нефти марки Brent ни разу не превышала отметку 38 долларов. Но в последние несколько дней котировки начали расти ввиду запланированной конференции министров ОПЕК+, в рамках которой будет обсуждать совокупное снижение добычи на 10 млн баррелей в сутки. В частности, 2 апреля, стоимость Brent превысила отметку 30 долларов, а сегодня цены поднялись выше 34 долларов за баррель.