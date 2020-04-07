Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о сокращении объёмов нефтедобычи
В начале марта страны ОПЕК и Россия не смогли договориться о сокращении объёмов добычи нефти. Саудовская Аравия заявила о планах по выпуску на рынок запасов и повышении суточного объёма добычи чёрного золота. В связи с этим, а также из-за снижения спроса ввиду пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стоимость нефти резко упала.
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В течение месяца цена на сырьё марки Brent колебалась в пределах 24-38 долларов за баррель. Утром 7 апреля июньские фьючерсы торговались за 24,04 доллара. В то же время майские фьючерсы на WTI выросли на 3,53%, составив 27 долларов за баррель.
рекламаИнвесторы возлагают большие надежды на грядущую видеоконференцию министров ОПЕК+, которая запланирована на ближайший четверг, 9 апреля. Ожидается, что участники альянса смогут достичь консенсуса по вопросу сокращения добычи чёрного золота.
Однако, как сообщают РИА Новости со ссылкой на собственного информатора, пока что Москва не смогла договориться с Эр-Риядом. Напомним, что изначально заседание ОПЕК+ было запланировано на 6 апреля, но позже его перенесли.
рекламаСогласно данным источника, проект соглашения был готов, и некоторые страны готовы были принять его. Однако, квоты не устроили Саудовскую Аравию, поэтому окончательное решение будет приниматься 9 апреля.
К слову, участие Российской Федерации в заседании ОПЕК+ сегодня, 7 апреля, официально подтвердило Министерство энергетики страны.
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