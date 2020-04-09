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Американские компании готовы сократить нефтедобычу

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Сегодня, 9 апреля, состоится заседание министров ОПЕК+, в рамках которого будет обсуждаться сбалансирование рынка нефти и сокращение суточной добычи сырья. Саудовская Аравия рекомендует России, ОАЭ и Ираку сократить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки, в то время как сама сократит производство на 3 млн баррелей.

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На первый взгляд для России всё кажется привлекательным, но не стоит забывать, что после прекращения действия договора ОПЕК+ с 1 апреля Саудовская Аравия нарастила добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки, ОАЭ – на 2 млн, а Ирак – на 0,2. В то же производство РФ осталось на уровне марта текущего года. Поэтому для Москвы первоочередной задачей является убедить другие страны в том, что отсчёт нужно вести от показателей первого квартала этого года. А уже на это не готов пойти Эр-Рияд.

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В сегодняшней конференции не будут принимать участия Соединённые Штаты, которые являются основным конкурентом для участников ОПЕК+. Дональд Трамп заявил, что он не вправе вводить ограничения на объёмы добычи чёрного золота частными компаниями. Однако, они уже и без того начали сокращать производство.

В частности, на этой неделе ExxonMobil заявила о том, что сумма капиталовложений будет уменьшена почти на треть, в результате чего в 2021 году нефтедобыча будет урезана примерно 0,1-0,15 млн баррелей в сутки. В то же время Chevron отказалась от финансирования сланцевиков, куда изначально планировалось вложить 2 млрд долларов.

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Continental Resources также объявила о планах снизить на 30% добычу сырья. Такое решение компании связано с сокращением мирового спроса на нефть и нефтепродукты в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Bloomberg заявляет, что американские нефтяники начали урезать добычу, на чём настаивают страны-участницы ОПЕК+. Несмотря на то, что сокращение нефтяной промышленности в Соединённых Штатах связано не с желанием угодить ОПЕК+, последнюю это должно всё равно устроить.

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Что любопытно, согласно новому скорректированному прогнозу, в 2020 году в США в сутки будет добываться не 12,99 млн баррелей, а только 11,8 млн баррелей. Примерно на столько же США пришлось бы урезать нефтедобычу, если бы они принимали участие в ОПЕК+.

В завершение добавим, что страны альянса близки к тому, чтобы не найти компромисс сегодня. Если же после очередного провала ОПЕК+ о стабилизации рынка нефти не смогут договориться страны G20 (10 апреля), эксперты прогнозируют существенное снижение цены сырья. В частности, стоимость нефти Brent может опуститься до метки 10 долларов за баррель, тогда как сейчас июньские фьючерсы торгуются более чем за 33 доллара.

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