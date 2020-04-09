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Компания AMD в начале года представила мобильные процессоры поколения Renoir со встроенной графикой. Спустя несколько месяцев производитель добавил в ассортимент ещё несколько новых APU, и в то же время на рынке начали появляться первые готовые решения с Ryzen 4000 под капотом. Покупателям доступны игровые лэптопы стоимостью от 900 долларов. Как стало известно, компания Acer начнёт выпускать ноутбуки на более скромных чипах.

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В частности, ожидается анонс Acer Aspire 5 и Acer Swift 3. Первая модель получит 6-ядерный гибридный процессор Ryzen 5 4500U с частотой от 2,3 ГГц до 4,0 ГГц. Он поддерживает работу с памятью DDR4-3200 и LPDDR4-4266, интерфейс PCI Express 3.0, а требования по теплоотводу составляют 15 Вт. 6-ядерный GPU трудится на частоте 1500 МГц.

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Лэптоп будет комплектоваться 15,6-дюймовым дисплеем формата Full HD. Больше информации о технических характеристиках грядущей новинки нет. Рекомендованная стоимость Acer Aspire 5 будет стартовать с отметки 519 долларов.

Вторая новинка тайваньской компании будет оборудована 8-ядерным Ryzen 7 4700U. Он получил процессорные ядра с частотой 2,0-4,1 ГГц и интегрированный GPU с семью ядрами. Частота GPU составляет 1600 МГц. Величина отвода тепловой мощности, как и в Ryzen 5 4500U, равна 15 Вт.

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Acer Swift 3 останется без дискретной графики. Ноутбук будет оборудован 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD. Толщина корпуса составит 1,57 см, а весить устройство будет 1,2 кг. Также есть информация о 8 ГБ оперативной памяти DDR4 с возможностью установки ещё одного модуля ОЗУ. Рекомендованная стоимость ноутбука составит от 629 долларов.

Напомним, что Ryzen 7 4700U и Ryzen 5 4500U выполнены по нормам 7-нанометрового технологического процесса FinFET. Компания AMD лишила обе платформы поддержки многопоточности.