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Анонсирован Samsung Galaxy A21 – АКБ на 4500 мАч, NFC и Quad-камера за 260 долларов

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Вместе с двумя смартфонами с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, Galaxy A51 5G и Galaxy A71 5G, компания Samsung представила 4G-модель Galaxy A21. Новинка пополнила среднебюджетный ценовой сегмент.

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Samsung Galaxy A21 оборудован Super AMOLED дисплеем формата HD+ с соотношением сторон 20 к 9. Он имеет размер 6,5 дюйма по диагонали. В круглом отверстии в левом верхнем углу лицевой стороны установлена 13-мегапиксельная фронтальная камера.

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Тыльная камера представлена четырьмя модулями. Они имеют разрешение 16 Мп, 2 Мп, 2 Мп и 8 Мп. Последняя матрица дополнена широкоугольной оптикой. Вместе с камерой на задней панели установлен биометрический сканер.

Модель однокристальной системы компания не уточняется, но есть вероятность, что речь идёт об однокристальной системе Exynos 7xxx. Оперативной памяти под капотом установлено 3 ГБ, а встроенной предусмотрено 32 ГБ.

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Samsung Galaxy A21 получил аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мАч. Мощность быстрой зарядки составляет 15 Вт. Также на борту нашлось место для NFC, GPS, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 2,4 ГГц. Также имеются разъём для подключения проводной гарнитуры и слот под карту памяти microSD.

Новинка поступит в продажу завтра, 9 апреля. Стоимость Samsung Galaxy A21 составила 260 долларов.

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