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После 500-долларового Galaxy A51 5G производитель из Поднебесной представил более дорогую, но всё ещё доступную по своим меркам модель с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Новинка называется Samsung Galaxy A71 5G.

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Если в сравнении Galaxy A51 и Galaxy A51 5G нашлось два отличия в пользу более нового смартфона, то вторая анонсированная сегодня модель отличается от 4G-версии, которая появилась четыре месяца назад, только процессором. В Galaxy A71 4G используется однокристальная система Snapdragon 730G, которая выполняется по 8-нанометровому технологическому процессу. Модель процессора в новинке не уточняется, но это точно не SD730G. Предполагается, что вычислительным центром стал 7-нанометровый чип Snapdragon 765G.

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В смартфоне установлен 6,7-дюймовый Super AMOLED Plus экран формата Full HD+. В круглом отверстии обосновалась 32-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера имеет четыре модуля разрешением 64 Мп, 5 Мп, 5 Мп и 12 Мп. Последний дополнен широкоугольной оптикой.

Подсистема питания представлена аккумулятором на 4500 мАч, который может похвастаться поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10, которую дополняет пакет фирменного программного обеспечения One UI 2.

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Под капотом Samsung Galaxy A71 5G установлено до 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет ёмкость 128 ГБ вне зависимости от модификации. Слот для microSDXC тоже имеется. Рамка смартфона сделана из пластика. По ней раскиданы разъём для наушников, выход под микрофон, клавиша питания, кнопка регулировки громкости и порт USB-C. Задник тоже сделан из пластика. Он содержит только площадку с квартетом объективов и вспышкой, а сканер отпечатков пальцев обосновался под экраном Infinity-O. Список беспроводных интерфейсов включает NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и GPS.

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Samsung Galaxy A71 5G поступит в продажу летом этого года. Стоимость смартфона стартует с отметки в 600 долларов. Пользователям модель будет предлагаться в расцветках Prism Cube Blue, Prism Cube Silver и Prism Cube Black.