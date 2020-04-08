Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Samsung анонсировала свой первый относительно доступный смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения в рамках серии Galaxy A. Новинка называется Samsung Galaxy A51 5G. Слухи об устройстве начали появляться ещё в конце зимы, но официально модель была анонсирована только сейчас. Правда, в продаже она появится ещё нескоро.

реклама

Модель несёт на борту фирменный 8-нанометровый чип Exynos 980. Он дебютировал в конце прошлого года в смартфонах семейства vivo X30, которые тоже обзавелись поддержкой 5G. Samsung Galaxy A51 5G получил 8/6 ГБ оперативной памяти в зависимости от комплектации, а накопитель типа UFS 2.1 характеризуется вместимостью 128 ГБ в обоих случаях. Расширить хранилище можно картой microSD, под которую нашёлся отдельный слот.

реклама

Дисплей OLED, установленный на лицевой стороне, построен на базе матрицы Infinity-O с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Экран имеет размер 6,5 дюйма по диагонали, а разрешение соответствует формату Full HD+. Двухцветная тыльная сторона содержит площадку основной камеры в стиле флагманом семейства Galaxy S20. На ней установлено четыре модуля и вспышка.

Samsung Galaxy A51 5G обзавёлся аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мАч с 15-ваттной зарядкой по проводу. Заряжается смартфон через порт USB-C. В новинке есть разъём для наушников и все основные беспроводные модули, включая NFC. И тыльная сторона, и рамка изготовлены из пластика, а передняя часть оформлена стеклом Gorilla Glass 3. Размеры составили 158,9 х 73,6 х 8,7 мм, а вес смартфона равен 187 г. Программной оболочкой выступила прошивка One UI 2 на базе ОС Android 10.

реклама

В основной камере установлено два 5-мегапиксельных сенсора для макросъёмки и портретного режима. Разрешение главного модуля составляет 48 Мп, а широкоугольного – 12 Мп. Оптической стабилизации нет. Фронталка обзавелась сенсором на 32 Мп. Обе камеры поддерживают интеллектуальные функции и HDR.

В сравнении с анонсированным в конце прошлого года Galaxy A51 новинка имеет несколько улучшений. Первое – процессор Exynos 980 вместо Exynos 9611 (11-нм). Второе – аккумулятор на 4500 мАч вместо 4000 мАч. Samsung Galaxy A51 5G оценили в 500 долларов. В продаже модель появится в начале лета этого года.