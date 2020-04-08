Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания OnePlus на следующей неделе выпустит флагманские смартфоны нового поколения. Ожидается, что китайский производитель представит модель OnePlus и версию Pro 14 апреля, а летом к ним присоединится смартфон среднебюджетного уровня OnePlus 8 Lite. За неделю до анонса в Сети появились цены всех модификаций двух флагманских новинок.

реклама

Оба смартфона будут оборудованы 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ энергонезависимой памяти в зависимости от модификации. При этом стандартное издание получит ОЗУ LPDDR4x, а продвинутой версии достанется оперативка типа LPDDR5.

реклама

За OnePlus 8 придётся отдать 719 евро или 819 евро. Версия Pro в базовой конфигурации памяти обойдётся в 919 евро, а за топовую комплектацию придётся доплатить ещё 90 евро. Таким образом, OnePlus 8 Pro станет первым смартфоном в истории производителя, цена которого превысит отметку 1000 евро. Стоит напомнить, что в прошлом году семейство OnePlus 7T поступило в продажу по цене от 579 евро за стандартное издание.

Отметим, что конкурировать будущим новинкам придётся с Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Huawei P40, Huawei P40 Pro, Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Все они находятся примерно в том же ценовом сегменте, в который метят флагманы OnePlus.

реклама

Напомним, что предстоящие новинки будут оборудованы системой-на-кристалле Snapdragon 865. Стандартная модель получил экран Full HD+ с частотой обновления 90 Гц, а в Pro-версии будет установлена матрица 2K с частотой 120 Гц.

OnePlus 8 Pro обзаведётся основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 48 Мп, аккумулятором на 4510 мАч и получит пыли- и влагозащиту по стандарту IP68 впервые в серии. В OnePlus будет установлена камера с модулями на 48 Мп, 16 Мп и 2 Мп, а ёмкость АБК составит 4300 мАч. Разрешение фронтальной камеры в каждом флагмане составит 16 Мп. Также обе модели смогут похвастаться поддержкой 30-ваттной зарядки по проводу Warp Charge 30T. Беспроводная зарядка достанется только OP8 Pro.

реклама

Обычно китайская компания в один день проводит сразу три презентации: в Китае, США и Европе (в Великобритании). В связи с пандемией коронавируса в этому году анонс флагманов пройдёт в формате онлайн-презентации.