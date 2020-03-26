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Компания OnePlus уже через пару недель представит флагманские смартфоны восьмого поколения. Они будут называться OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, т.е. сохранят прошлогоднюю схему. На просторах всемирной паутины появились детальные характеристики будущих новинок, а позже были опубликованы официальные рендеры старшей модели.

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Внешне OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro будут похожи друг на друга. На лицевой панели расположится экран со встроенным сканером отпечатков пальцев и круглым отверстием под 16-мегапиксельную фронтальную камеру. В стандартной модели в основе дисплея будет лежать матрица AMOLED формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц и диагональю 6,55 дюйма. В версии Pro будет установлена недавно анонсированная 2K-панель с частотой 120 Гц. Её размер составит 6,78 дюйма по диагонали.

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OnePlus 8 OnePlus 8 Pro Дисплей 6,55", Full HD+ 6,78", Quad HD+ AMOLED, 90 Гц AMOLED, 120 Гц Накопитель 128 ГБ / 256 ГБ, UFS 3.0 Оперативная память 8 ГБ / 12 ГБ, LPDDR4x 8 ГБ / 12 ГБ, LPDDR5 Мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 865 (1,8-2,84 ГГц), Andreno 650, Snapdragon X55 (5G) Основная камера 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп 48 Мп + 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп Фронтальная камера 16 Мп Ёмкость аккумулятора 4300 мАч 4510 мАч Проводная зарядка Warp Charge 30T, 30 Вт Беспроводная зарядка нет 30 Вт (3 Вт реверсивная) Защита от воды/пыли нет IP68

Оба смартфона получат основную камеру с 48-мегапиксельным сенсором, но на этом сходства заканчиваются. В OnePlus 8 Pro будет установлено сразу два датчика на 48 Мп. Разрешение ещё дух составит 8 Мп и 5 Мп. В One Plus 8 компанию 48-мегапиксельной матрице составят широкоугольный модуль на 16 Мп и портретный на 2 Мп.





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Из общих параметров также можно отметить 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти типа UFS 3.0, поддержку 30-ваттной проводной зарядки Warp Charge 30T и 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865 с модемной платой Snapdragon X55 для работы в сетях пятого поколения. Оперативной памяти в каждом флагмане будет установлено 8 ГБ или 128 ГБ. Только OnePlus 8 достанется ОЗУ стандарта LPDDR4x, тогда как версия Pro получит новую память LPDDR5. Ещё одним отличием станет аккумулятор – 4510 мАч против 4300 мАч в пользу старшей модели.

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Наконец, OnePlus 8 Pro станет первым смартфоном китайского бренда, который получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68. В последних флагманах компании есть резиновые уплотнители, и эксперты установили, что защита, в частности, в OnePlus 6T соответствует стандарту IP67, но производитель официально её не заявлял. В завершение добавим, что OP8 Pro получит поддержку быстрой зарядки беспроводным путём мощностью 30 Вт и 3-ваттную реверсивную беспроводную зарядку.

Оба смартфона будут представлены 14 апреля текущего года. В продажу они поступят по цене от 650 долларов за OnePlus 8 в модификации 8/128 ГБ.