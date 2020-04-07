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В прошлом году появилась информация о том, что сенсоры разрешение 48 Мп – это только начало. Компания Qualcomm начала готовить свои процессоры к работе со 100-мегапиксельными датчиками изображения.

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В конце лета 2018 года был анонсирован первый смартфон с 64-мегапиксельной камерой, Redmi Note 8 Pro. Осенью того же года в продажу поступила модель Mi Note 10 со 108-мегапиксельной камерой. В начале декабря Qualcomm представила мобильные процессоры Snapdragon 765 и Snapdragon 765G, на презентации которых внимание было акцентировано на поддержке 192-мегапиксельных датчиков изображения. Первый такой смартфон будет анонсирован на следующей неделе.

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Пока что нет информации о том, как будет называться устройство. Ближайшие флагманы – OPPO Reno Ace 2, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, Meizu 17, Meizu 17 Pro, Motorola Edge+, Honor 30 и Honor Pro. Однако, уже известны технические характеристики смартфонов, и, согласно появившимся данным, ни одному из них не достанется сенсор на 192 Мп.

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Будущая новинка обзаведётся чипом Snapdragon 765G. В однокристальной системе есть новый встроенный процессор обработки изображений, поэтому установка дополнительных чипов для поддержки сенсоров на 192 Мп не требуется. Что касается самой матрицы, она будет использовать фильтры 9 Bayer и 16 Bayer для объединения девяти и шестнадцати пикселей соответственно. В первом случае будут получаться фотографии разрешением примерно 21 Мп, а во втором – 12 Мп.

В завершение добавим, что над разработкой матрицы трудится компания Samsung. Также производитель ведёт работу над созданием 150-мегапиксельного сенсора оптического формата 1”. Дебютирует он в одном из будущих смартфонов компании Xiaomi.