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Компания NVIDIA обновила графический ускоритель GeForce GTX 1650, установив память GDDR6 вместо GDDR5 из-за подорожания последней. Производитель снизил частоту GPU с 1665 МГц до 1590 Гц, зато повысил пропускную способность до 192 ГБ/сек.

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Видеокарта построена на базе GPU TU117-300 с 896 потоковыми процессорами. В Сети уже появились первые тесты NVIDIA GeForce GTX 1650 с видеопамятью GDDR6. В среднем прирост производительности составил порядка 5-8%. Например, в Far Cry 5 разница в FPS выросла с 28 к/сек до 29,7 к/сек. Есть игры, в которых производительность ускорителя увеличилась на 10%, но в то же время в некоторых проектах новая GeForce GTX 1650 показала результат на уровне модели с памятью GDDR5.

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Справа: Assassin’s Creed Odyssey, Tomb Raider Shadow, Metro Exodus, Far Cry 5

Слева: GTA V, Borderlands 3, Hitman 2, Wolfenstein New Blood

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Повышение производительности связывают со снижением энергопотребления. Согласно тестам, новинка потребляет на 7 Вт меньше, чем версия с видеопамятью GDDR5 – 76 Вт против 83 Вт. Это важно, поскольку величина отвода тепловой мощности не изменилась, т.е. GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6 может использовать больше мощности для GPU.

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В рамках тестирования сотрудники Expreview повысили частоту графического чипа на 200 МГц и частоту памяти на 375 МГц. Это позволило добиться 10-процентного прироста общей производительности видеокарты.