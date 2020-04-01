Бюджетная видеокарта GeForce GTX 1650 получила бесплатное 50% увеличение скорости памяти и уже поступила в продажу
Совсем недавно мы сообщали о том, что скоро в продажу должна поступить очень интересная видеокарта, которая вместо памяти стандарта GDDR5 получит более новую и быструю GDDR6. Это должно было увеличить пропускную способность памяти и её скорость. Как выяснилось, такая видеокарта уже доступна для заказа у немецкого ритейлера PC Service Point.
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Если взглянуть на изображение ниже, то можно увидеть, что у Gigabyte появились модели с новой приставкой «D6». Например, GeForce GTX 1650 WindForce D6 OC. Эксперты полагают, что таким образом маркируется модели с памятью GDDR6, поскольку все предыдущие видеокарты имели маркировку «D4». Также изменениям подверглась нумерация. Вместо 1650, там значится 1656.
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рекламаЭксперты полагают, что в результате подобных манипуляций GTX 1650 получит 12 Гбит/с памяти GDDR6. Таким образом, пропускная способность увеличится со 128 до 192 Гб/с, что соответствует 50% приросту. Но самое приятное, что ни о каком подорожании речь не идёт. Цены останутся на прежнем уровне: 204 и 214 долларов соответственно за младшую и старшую модели. Немецкий ритейлер отказался от комментариев. По всей видимости планируется плавная замена, которая должна вызвать как можно меньше шума, чтобы не отвлекать внимание от более дорогих видеокарт NVIDIA.
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