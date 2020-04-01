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Совсем недавно мы сообщали о том, что скоро в продажу должна поступить очень интересная видеокарта, которая вместо памяти стандарта GDDR5 получит более новую и быструю GDDR6. Это должно было увеличить пропускную способность памяти и её скорость. Как выяснилось, такая видеокарта уже доступна для заказа у немецкого ритейлера PC Service Point.

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Если взглянуть на изображение ниже, то можно увидеть, что у Gigabyte появились модели с новой приставкой «D6». Например, GeForce GTX 1650 WindForce D6 OC. Эксперты полагают, что таким образом маркируется модели с памятью GDDR6, поскольку все предыдущие видеокарты имели маркировку «D4». Также изменениям подверглась нумерация. Вместо 1650, там значится 1656.

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